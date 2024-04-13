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13 апреля, 07:25

Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у Юрия Куклачёва

Запашный: Куклачёв после инфаркта находится в стабильно тяжёлом состоянии

Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

"Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии!" — написал дрессировщик в телеграм-канале.

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Напомним, 12 апреля Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Сначала окружение подумало, что у 75-летнего артиста защемило нерв, однако всё оказалось намного серьёзнее. По данным Life.ru, ему диагностировали обширный инфаркт. Ночью была проведена трёхчасовая операция.

Матвей Константинов
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