Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у Юрия Куклачёва
Запашный: Куклачёв после инфаркта находится в стабильно тяжёлом состоянии
Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats
Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.
"Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии!" — написал дрессировщик в телеграм-канале.
Напомним, 12 апреля Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Сначала окружение подумало, что у 75-летнего артиста защемило нерв, однако всё оказалось намного серьёзнее. По данным Life.ru, ему диагностировали обширный инфаркт. Ночью была проведена трёхчасовая операция.