Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у Юрия Куклачёва

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

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Напомним, 12 апреля Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Сначала окружение подумало, что у 75-летнего артиста защемило нерв, однако всё оказалось намного серьёзнее. По данным Life.ru, ему диагностировали обширный инфаркт. Ночью была проведена трёхчасовая операция.