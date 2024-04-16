"Могла умереть великой": Резник назвал главные потери Пугачёвой после переезда в Израиль

"Конечно, я не ожидал, что она сможет уехать в столь непростое для страны время. Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые её всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни — дай бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает. Я всю жизнь радею за Россию", — сказал Резник.