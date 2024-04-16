"Могла умереть великой": Резник назвал главные потери Пугачёвой после переезда в Израиль
Илья Резник надеется, что Пугачёва одумается и вернётся в Россию
Илья Резник / Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеевич, Сергей Виноградов
Алла Пугачёва могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, она потеряла такую возможность. Таким мнением поделился поэт Илья Резник в беседе с сайтом MK.ru.
"Конечно, я не ожидал, что она сможет уехать в столь непростое для страны время. Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые её всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни — дай бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает. Я всю жизнь радею за Россию", — сказал Резник.
Поэт отметил, что его шокируют высказывания мужа Примадонны Максима Галкина*, а также добавил, что иноагентам не место в России и возвращаться в нашу страну им не стоит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на это, Резник рассказал о своей безграничной любви к Пугачёвой, а также выразил надежду, что исполнительница "Миллиона алых роз" одумается и вернётся на Родину, которая с каждым днём становится всё сильнее.
Напомним, после начала СВО на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, но новая жизнь оказалась не такой счастливой. Сама Примадонна, не стесняясь, называет её "голожопингом". После отъезда она не раз остро высказывалась о России, например, недавно заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в РФ". Кроме того, Life.ru рассказывал, что в марте Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет и презентовала новую песню о расставании.
* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.