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16 апреля, 13:05

"Могла умереть великой": Резник назвал главные потери Пугачёвой после переезда в Израиль

Илья Резник надеется, что Пугачёва одумается и вернётся в Россию

Илья Резник / Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеевич, Сергей Виноградов

Илья Резник / Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеевич, Сергей Виноградов

Алла Пугачёва могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, она потеряла такую возможность. Таким мнением поделился поэт Илья Резник в беседе с сайтом MK.ru.

"Конечно, я не ожидал, что она сможет уехать в столь непростое для страны время. Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые её всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни — дай бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает. Я всю жизнь радею за Россию", — сказал Резник.

Поэт отметил, что его шокируют высказывания мужа Примадонны Максима Галкина*, а также добавил, что иноагентам не место в России и возвращаться в нашу страну им не стоит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на это, Резник рассказал о своей безграничной любви к Пугачёвой, а также выразил надежду, что исполнительница "Миллиона алых роз" одумается и вернётся на Родину, которая с каждым днём становится всё сильнее.

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Напомним, после начала СВО на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, но новая жизнь оказалась не такой счастливой. Сама Примадонна, не стесняясь, называет её "голожопингом". После отъезда она не раз остро высказывалась о России, например, недавно заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в РФ". Кроме того, Life.ru рассказывал, что в марте Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет и презентовала новую песню о расставании.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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