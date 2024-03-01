Алла Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет

Певица Алла Пугачёва выпустила новый альбом под названием "P.S." Сборник состоит из 20 песен, в их числе хиты прошлых лет "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поёт", "На коне", "Поживи в моей шкуре", "Свеча горела" и другие.

Альбом доступен к прослушиванию на основных стриминговых площадках в России. Он стал первым сборником Примадонны за 16 лет. Последний сольный альбом певица выпустила ещё в апреле 2008 года, он назывался "Приглашение на закат".

Обложка альбома P.S. Фото © music.yandex.ru