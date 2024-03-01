Регион

Уведомления отключены

1 марта, 09:46

Алла Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет

Алла Пугачёва. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов

Алла Пугачёва. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов

Певица Алла Пугачёва выпустила новый альбом под названием "P.S." Сборник состоит из 20 песен, в их числе хиты прошлых лет "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поёт", "На коне", "Поживи в моей шкуре", "Свеча горела" и другие.

Альбом доступен к прослушиванию на основных стриминговых площадках в России. Он стал первым сборником Примадонны за 16 лет. Последний сольный альбом певица выпустила ещё в апреле 2008 года, он назывался "Приглашение на закат".

Обложка альбома P.S. Фото © music.yandex.ru

Обложка альбома P.S. Фото © music.yandex.ru

На чёрно-белой обложке вместе с Пугачёвой изображена Нателла Крапивина — украинский продюсер. Интересно, что на официальных страницах самой Примадонны в соцсетях нет никаких объявлений о выходе нового альбома.

"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню
"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Пугачёва вместе с супругом и детьми переехала в Израиль, а когда произошла эскалация конфликта еврейского государства с Палестиной — на Кипр. Позже сообщалось, что они могут в очередной раз переехать — теперь уже в Лондон или США. По словам самой певицы, которая назвала жизнь за границей "голожопингом", со средствами у них всё не очень хорошо. Но, вопреки слухам, они снова перебрались в Израиль. Актёр Стас Садальский рассказал о реальной причине переезда Пугачёвой.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров