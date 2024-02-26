"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню

24 февраля звезда российского шансона Любовь Успенская отпраздновала свой 70-летний юбилей, где в одном из концертных залов столицы спела песню "Россия". Но для многих эта композиция более известна в исполнении Аллы Пугачёвой, которую она пела с 1993 года. По словам Успенской, Примадонна испоганила её песню.

"Она её испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала её в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своём пути: "Уж сколько дорог мною пройдено в нелёгкой разлуке с тобой". Какого чёрта Пугачёва про дороги поёт? Какое она отношение имеет к этому?" — рассказала Успенская в беседе с сайтом MK.Ru.

По словам Успенской, потом Пугачёва признавалась, что была пьяна, и говорила, что не знала, чья это композиция. Звезда шансона добавила, что в 2022 году вернулась к исполнению песни "Россия". Слова для этой песни написал Илья Резник. Впервые Успенская исполнила её в 1991 году, а записала, когда жила в США.