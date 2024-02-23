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Объявлена дата выхода нового альбома Аллы Пугачёвой

Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва представит новый альбом 1 марта

23 февраля, 14:01
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Алла Пугачёва, уехавшая с семьёй из страны после начала СВО, продолжает зарабатывать на своих выступлениях в РФ, продвигая своё творчество через Интернет. Об этом сообщает SHOT.

1 марта артистка выпускает новый альбом с названием "P.S.". В него войдут live-версии 20 композиций, записанные на юбилейном выступлении в Кремле в 2019 году. Пугачёва планирует распространять альбом через стриминговые платформы.

По словам саунд-продюсера исполнительницы Анатолия Лопатина, в списке оказались такие хиты, как "Мой друг", "На землю выпала роса", "Соловушка", ещё будет представлено несколько песен из старого репертуара, но в новой аранжировке. А вот новых композиций, записанных Пугачёвой в тверской студии "Салам" во время её визита в Россию осенью 2023 года, не будет.

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Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине Пугачёва вместе с супругом и детьми переехала в Израиль, а когда произошла эскалация конфликта еврейского государства с Палестиной — на Кипр. Позже сообщалось, что они могут в очередной раз переехать — теперь уже в Лондон или США. По словам самой певицы, которая назвала жизнь за границей "голожопингом", со средствами у них всё не очень хорошо.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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