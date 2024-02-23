Объявлена дата выхода нового альбома Аллы Пугачёвой

Российская певица Алла Пугачёва, уехавшая с семьёй из страны после начала СВО, продолжает зарабатывать на своих выступлениях в РФ, продвигая своё творчество через Интернет. Об этом сообщает SHOT.

1 марта артистка выпускает новый альбом с названием "P.S.". В него войдут live-версии 20 композиций, записанные на юбилейном выступлении в Кремле в 2019 году. Пугачёва планирует распространять альбом через стриминговые платформы.

По словам саунд-продюсера исполнительницы Анатолия Лопатина, в списке оказались такие хиты, как "Мой друг", "На землю выпала роса", "Соловушка", ещё будет представлено несколько песен из старого репертуара, но в новой аранжировке. А вот новых композиций, записанных Пугачёвой в тверской студии "Салам" во время её визита в Россию осенью 2023 года, не будет.