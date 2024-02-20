Адвокат рассказал, сможет ли государство забрать замок у Галкина* и Пугачёвой

Недавно в Госдуме призвали конфисковать за фейки об армии у признанного иноагентом Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой замок в Подмосковье. Возможно ли такое развитие событий, рассказал РИА "ФедералПресс" адвокат Андрей Алёшкин.

"Закон не имеет обратной силы. Поэтому это попытка натянуть сову на глобус. Не вижу правовой конспирации для этого. В рамках какого уголовного дела? Мне не известно, чтобы в отношении Галкина* кто-то что-то возбуждал или расследовал", — заявил Алёшкин.

Помимо этого, собеседник информагентства напомнил о том, что Пугачёва не имеет никакого отношения к подмосковной недвижимости, так как особняк принадлежит не Примадонне, а Галкину*. В то же время, как считает адвокат, по этой причине "не стоит приплетать" деятельницу эстрады к возможным имущественным спорам.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев сделал заявление по поводу имущества Галкина и Пугачёвой в России. По его словам, артистов надо лишить знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь.