Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 21:08

Адвокат рассказал, сможет ли государство забрать замок у Галкина* и Пугачёвой

Адвокат Алёшкин рассказал о возможной конфискации подмосковного замка у Галкина*

Недавно в Госдуме призвали конфисковать за фейки об армии у признанного иноагентом Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой замок в Подмосковье. Возможно ли такое развитие событий, рассказал РИА "ФедералПресс" адвокат Андрей Алёшкин.

"Закон не имеет обратной силы. Поэтому это попытка натянуть сову на глобус. Не вижу правовой конспирации для этого. В рамках какого уголовного дела? Мне не известно, чтобы в отношении Галкина* кто-то что-то возбуждал или расследовал", — заявил Алёшкин.

Помимо этого, собеседник информагентства напомнил о том, что Пугачёва не имеет никакого отношения к подмосковной недвижимости, так как особняк принадлежит не Примадонне, а Галкину*. В то же время, как считает адвокат, по этой причине "не стоит приплетать" деятельницу эстрады к возможным имущественным спорам.

На замок Пугачёвой в Грязи нашёлся покупатель, но он предлагает скинуть цену в семь раз
На замок Пугачёвой в Грязи нашёлся покупатель, но он предлагает скинуть цену в семь раз

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев сделал заявление по поводу имущества Галкина и Пугачёвой в России. По его словам, артистов надо лишить знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Life.ru / Константин Просалов

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров