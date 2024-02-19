Пугачёву и Галкина* за фейки об армии могут лишить знаменитого замка в Подмосковье

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* необходимо лишить знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В беседе с SHOT парламентарий сослался на новый закон об изъятии имущества за фейки об армии, а также призвал МВД проверить такую возможность.

Депутат Дмитрий Гусев — о замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Видео © SHOT

"Их действия говорят о том, что они идут против своего народа и в прямом смысле потеряли право называться народными... Надо разбираться с этим замком. Надо попросить правоохранительные органы посмотреть, соответствуют ли этому закону их действия и возможны ли такие санкции. Если возможно, тогда, конечно, это надо делать", — отметил парламентарий.

На данный момент огромный дворец в Одинцовском районе, оценивающийся в почти миллиард рублей, до сих пор не продан и оформлен на скандального юмориста. К слову, Примадонну Гусев призвал также лишить звания народной артистки.

Ранее, осенью 2023 года, вышеназванный замок чуть было не продали: потенциальный покупатель — бизнесмен и эксперт в области недвижимости Андрей Ковалёв — согласился на сделку, но выдвинул собственные условия. По его мнению, роскошный дворец стоит 150 миллионов рублей, тогда как Максим Галкин* требовал от будущего владельца миллиард.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС России и преступления против безопасности государства. Применять новую норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений, и, кроме того, лишь к тому имуществу, что получено в результате правонарушения.