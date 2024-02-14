Песков счёл беспочвенной обеспокоенность законом о конфискации за фейки

В Кремле сочли беспочвенным высказывать обеспокоенность насчёт применения закона о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что закон однозначно не предусматривает ничего общего с практикой конфискации, которая имела место в советское время.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС РФ и преступления против государственной безопасности. Применять норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений. Причём речь идёт лишь о том имуществе, что было получено в результате совершения преступления или использовано для деятельности, направленной против безопасности страны.