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14 февраля, 09:56

Песков счёл беспочвенной обеспокоенность законом о конфискации за фейки

Фото © AntonSAN / Shutterstock.com

Фото © AntonSAN / Shutterstock.com

В Кремле сочли беспочвенным высказывать обеспокоенность насчёт применения закона о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что закон однозначно не предусматривает ничего общего с практикой конфискации, которая имела место в советское время.

"Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным", — добавил он.

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС РФ и преступления против государственной безопасности. Применять норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений. Причём речь идёт лишь о том имуществе, что было получено в результате совершения преступления или использовано для деятельности, направленной против безопасности страны.

Марина Калегина
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