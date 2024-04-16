Лазарева* слила старое хоум-видео Пугачёвой, чтобы все увидели — она живая Лазарева* показала видео с Пугачёвой, чтобы доказать, что она "живая" 16 апреля, 10:25 Алла Пугачёва отдыхает дома. Обложка © Telegram / Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева* выложила в соцсети видео, где певица Алла Пугачёва веселится у себя дома. Артистка пританцовывает и подпевает звучащей музыке, демонстрируя, что лично у неё всё якобы хорошо.

Алла Пугачёва отдыхает дома. Видео © Telegram / Татьяна Лазарева

"Это прошлогоднее видео, были в гостях у АБ [Аллы Борисовны Пугачёвой] и Макса [Максима Галкина*] 1 января. Частная съёмка, нельзя выкладывать. Ей не говорите! Но выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели — она живая", — написала Лазарева*.

"Живая" Пугачёва действительно выглядит вполне сытой, довольной и малоозабоченной трудностями своей бывшей родины (России) и нынешней (Израиля). Лазарева* в комментарии к посту осыпала певицу тонной комплиментов, назвав её милейшей, наивной и трогательной. Всё же телеведущая случайно проговорилась, что у Пугачёвой не всё так гладко за фасадом вечного праздника в её жизни.

"Хочу в 75 быть как она: с прямой спиной, усмешкой и слезами", — заметила Лазарева*.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва осталась одна в свой 75-летний юбилей. Примадонна находится в Кесарии со своими детьми Лизой и Гарри. На праздник у неё были большие планы, однако их разрушила атака Ирана на Израиль: никто из гостей не смог добраться до именинницы из-за того, что было прервано авиасообщение. Муж Пугачёвой Максим Галкин* находится за пределами Израиля. В момент атаки со стороны Тегерана он записал видеосообщение в соцсетях, где со стаканом в руке пожелал удачи израильским силам ПВО и сообщил, что пошёл спать.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми