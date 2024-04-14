Галкин* на видео пожелал удачи израильской ПВО с виски в руках и пошёл спать

На опубликованных кадрах улыбающийся артист сидит со стаканом для виски в руке, в котором находится напиток. Он желает на иврите удачи израильским ПВО, а после этого сообщает, что пошёл спать, так как в случае чего его "разбудит сирена". Где именно он в данный момент находится, комик не уточнил.