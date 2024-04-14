Галкин* на видео пожелал удачи израильской ПВО с виски в руках и пошёл спать
Иноагент Максим Галкин* пожелал удачи израильским ПВО со стаканом в руке
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Иноагент Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях видеосообщение, посвящённое последним ударам Ирана по Израилю. Деятель эстрады пожелал удачи силам противовоздушной обороны еврейского государства и сообщил, что пошёл спать.
На опубликованных кадрах улыбающийся артист сидит со стаканом для виски в руке, в котором находится напиток. Он желает на иврите удачи израильским ПВО, а после этого сообщает, что пошёл спать, так как в случае чего его "разбудит сирена". Где именно он в данный момент находится, комик не уточнил.
Напомним, что вечером 13 апреля СМИ сообщили о том, что Иран выпустил сотни дронов и ракет в сторону Израиля. Впоследствии представители ЦАХАЛ, а также сославшиеся на власти Исламской Республики некоторые иранские журналисты подтвердили эти сообщения.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.