Галкин* проигнорировал тему теракта в "Крокусе" на концерте в Израиле

Несмотря на всемирную скорбь по жертвам теракта в "Крокус сити холле", Максим Галкин* продолжает свои юмористические гастроли по Израилю. Как пишет SHOT, на последнем выступлении в Реховоте он так и не коснулся темы трагедии, зато, находясь на родине Иисуса Христа, не побоялся богохульных шуток.

Несмотря на теракт в "Крокусе", Галкин* выступает с шутками в Израиле. Видео © SHOT

"Мне 47 лет, я ещё успешный, пока адекватный. Это удачный возраст, в принципе. Возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал", — сказал со сцены шоумен.

Также Галкин* попытался угодить аудитории осведомлённостью о модной музыке, поязвил на тему отмены концертов Лолиты Милявской и затронул свою любимую тему — Филиппа Киркорова. На бывшем муже своей супруги Аллы Пугачёвой он остановился отдельно и даже перепел его песню.

Ранее пользователи одной из социальных сетей ополчились против супруги Галкина* — Аллы Пугачёвой. Примадонна не стала высказываться о страшном теракте в "Крокус сити холле", зато посочувствовала "ужасу", приключившемуся с украинской певицей Натальей Могилевской: ей пришлось из-за хлопков прервать концерт в Кривом Роге Днепропетровской области.