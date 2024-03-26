Галкин* проигнорировал тему теракта в "Крокусе" на концерте в Израиле
Галкин* не стал говорить про теракт в "Крокусе" на концерте в Израиле
Несмотря на всемирную скорбь по жертвам теракта в "Крокус сити холле", Максим Галкин* продолжает свои юмористические гастроли по Израилю. Как пишет SHOT, на последнем выступлении в Реховоте он так и не коснулся темы трагедии, зато, находясь на родине Иисуса Христа, не побоялся богохульных шуток.
Несмотря на теракт в "Крокусе", Галкин* выступает с шутками в Израиле. Видео © SHOT
"Мне 47 лет, я ещё успешный, пока адекватный. Это удачный возраст, в принципе. Возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал", — сказал со сцены шоумен.
Также Галкин* попытался угодить аудитории осведомлённостью о модной музыке, поязвил на тему отмены концертов Лолиты Милявской и затронул свою любимую тему — Филиппа Киркорова. На бывшем муже своей супруги Аллы Пугачёвой он остановился отдельно и даже перепел его песню.
Ранее пользователи одной из социальных сетей ополчились против супруги Галкина* — Аллы Пугачёвой. Примадонна не стала высказываться о страшном теракте в "Крокус сити холле", зато посочувствовала "ужасу", приключившемуся с украинской певицей Натальей Могилевской: ей пришлось из-за хлопков прервать концерт в Кривом Роге Днепропетровской области.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и устроила стрельбу. После этого боевики подожгли здание, у него начала рушиться крыша. В результате погибли 139 человек, ещё 182 пострадали. Life.ru публиковал список раненых. Уже 24 марта все четверо нападавших отправились в СИЗО, а на следующий день суд арестовал троих соучастников террористов.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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