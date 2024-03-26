Почему Пугачёва отмалчивается о трагедии в "Крокусе", а Панин с Покровским устроили пиар на крови В то время как тысячи людей приносили к стихийному мемориалу у сгоревшего "Крокус сити холла" цветы и детские игрушки, а тысячи сдавали кровь на пунктах переливания, сбежавшие после начала СВО звёзды просто проигнорировали трагедию. Кто это был? 25 марта, 21:39 Алексей Панин, Алла Пугачёва и Макс Покровский. Коллаж © Life . Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / Дмитрий Серебряков, Вадим Тараканов, Олег Дьяченко

Почему молчит Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачёва после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" предпочла отмолчаться. От Примадонны не последовало ни слов сочувствия, ни соболезнований родственникам погибших, ни даже оценки произошедшего.

При этом в самом начале марта певица масштабно напомнила о себе гражданам России. Почти одновременно вышли её новая песня "Не беспокойся за меня!" и новый альбом "P.S.", на поверку оказавшийся записью выступления артистки в Кремлёвском дворце ещё в 2019 году.

Пластинка появилась на стриминговых платформах, и как сообщали СМИ, за первые два дня пользователи скачали её на сумму около 20 млн рублей. То есть у Пугачёвой всё ещё есть благодарный слушатель, готовый платить артистке за её творчество. При этом слов для него после трагедии в "Крокусе" у певицы не нашлось до сих пор.

Последний пост в ленте Пугачёвой посвящён смерти Александра Ширвиндта. С тех пор — молчание. Фото © "Инстаграм" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Молчание Пугачёвой выглядит как осознанное решение, ведь её родня уже прокомментировала теракт: свои слова соболезнования в соцсетях опубликовали и дочь Кристина Орбакайте, и даже русофобствующий муж — иноагент Максим Галкин*. Возможно, таким образом Примадонна решила отреагировать на народную критику, пролившуюся на неё из-за бегства из России после начала СВО.

Максим Покровский* и Алексей Панин устроили политический перформанс

Оба беглых предателя в своих аккаунтах в "Инстаграме"** выступили с речами, в которых, по сути, наговорили на очередную статью УК. Покровский* огульно обвинил в трагедии власти страны (мол, это они сами всё и подстроили), соврав, например, что те же правоохранительные органы отреагировали на теракт лишь спустя час после бойни в "Крокусе".

Похоже, музыкант не стал утруждать себя отслеживанием хронологии событий, как не стал слушать и обращение президента России к гражданам, которого обвинил в отсутствии реакции. Панин же от себя добавил, что подобные теракты в стране будут "продолжаться, продолжаться и продолжаться".

При этом риторика обоих артистов словно под копирку повторяет откровенную ложь, опубликованную по поводу трагедии в "Крокусе" в соцсетях от имени ФБК***, а также в заявлениях беглых коммерсанта Евгения Чичваркина* и его друга, бывшего олигарха Михаила Ходорковского*. Возможно, таким образом артисты либо демонстрируют свою готовность к "плодотворному сотрудничеству" с ними, либо уже сотрудничают.

Покровский* и Панин в Штатах не жируют и крепко сдружились после того, как беглый актёр по бедности переехал из Испании в США. Бывшая звезда российского кино отправилась на ПМЖ в Америку, чтобы иметь возможность сдавать в аренду свою квартиру в курортной Торревьехе и на эти средства существовать в Сан-Франциско. Здесь, как ему кажется, больше вариантов заработать ремеслом, чем на Средиземноморье, потому что больше русскоязычных эмигрантов.

Фото © "Инстаграм" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Выступающий по небольшим кабакам Покровский*, похоже, пристроил своего нового друга там же подрабатывать конферансье. В начале года Панин выступал в роли ведущего известной игры "Мафия", билеты на это мероприятие стоили всего 30 долларов. Кроме того, артист пытается организовать собственные курсы актёрского мастерства. Выступив с критикой по поводу расстрела террористами мирных граждан России, он не забыл следом опубликовать и рекламу своих услуг.

Вместо слов поддержки Noize MC донатит украинцам

Часть беглых селебов-иноагентов, как и Алла Пугачёва, решила так же отмолчаться. Под огонь критики даже собственных почитателей после 22 марта попал Иван Алексеев*, российской публике известный как Noize MC. Парень всегда отличался особой чувствительностью к происходившей в России на его взгляд несправедливости.

2 марта он опубликовал большой пост, озаглавленный "Давайте помогать мирным жителям Украины" — так называется проект, организованный рядом юрлиц-иноагентов из числа бывших российских СМИ и одиозных беглых общественных деятелей. Его суть в том, что каждый участник акции подписывается на регулярный платёж, который якобы будет перечисляться нуждающимся украинцам.

Noize MC предпочитает помогать украинцам и их пострадавшим животным. Фото © "Инстаграм" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc

В то же время к произошедшей трагедии в "Крокусе", во время которой погибло как минимум 137 человек, а почти 200 пострадало, музыкант остался безучастным.

— Вань, где твоя острая социальная справедливость?! Ты же за неё качаешь? Или всё-таки нет? — пишут недоумевающие поклонники на его странице в "Инстаграме"**.

За годы работы в России музыкант сколотил неплохое состояние: успел обзавестись дорогостоящей недвижимостью в столице — однушкой площадью 42 кв. м на Васильцовском Стане в Рязанском районе, а также в двух шагах от Нескучного сада — на улице Вавилова — трёшкой площадью 109 квадратов с местом в подземном паркинге и кладовой. С началом СВО Noize MC уехал в Литву и сейчас московскую недвижимость сдаёт в аренду.

Также проигнорировали трагедию живущие в США музыканты из Little Big*, израильский пенсионер Андрей Макаревич* и "кормилица СССР" из Латвии Лайма Вайкуле.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией. *** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов Почему промолчала Пугачёва? 0 Потому что ей всё равно, что происходит в России Потому что у неё какие-то обиды на россиян Это уже старческий маразм Я не слежу за жизнью Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов