Осталась одна: Планы Пугачёвой на свой 75-летний юбилей оказались разрушены

Примадонна находится в Кесарии со своими детьми Лизой и Гарри. На свой юбилей у неё были большие планы, однако их разрушила атака Ирана на Израиль: никто из гостей не смог добраться до именинницы из-за того, что накануне было прервано авиасообщение.

Дело в том, что даже муж Пугачёвой Максим Галкин* находится за пределами Израиля. В момент атаки со стороны Тегерана он записал видеосообщение в соцсетях, где со стаканом в руке пожелал удачи силам противовоздушной обороны еврейского государства и сообщил, что пошёл спать. Когда теперь он воссоединится с супругой и где именно он находится, неизвестно.