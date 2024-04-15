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15 апреля, 03:51

Осталась одна: Планы Пугачёвой на свой 75-летний юбилей оказались разрушены

Kp.ru: Пугачёва не смогла отметить свой 75-летний юбилей из-за атаки на Израиль

Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва сегодня, 15 апреля, отмечает 75-летний юбилей. Отметить это событие артистка планировала с грандиозным размахом, но в итоге осталась одна, пишет kp.ru.

Примадонна находится в Кесарии со своими детьми Лизой и Гарри. На свой юбилей у неё были большие планы, однако их разрушила атака Ирана на Израиль: никто из гостей не смог добраться до именинницы из-за того, что накануне было прервано авиасообщение.

Дело в том, что даже муж Пугачёвой Максим Галкин* находится за пределами Израиля. В момент атаки со стороны Тегерана он записал видеосообщение в соцсетях, где со стаканом в руке пожелал удачи силам противовоздушной обороны еврейского государства и сообщил, что пошёл спать. Когда теперь он воссоединится с супругой и где именно он находится, неизвестно.

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Нападение произошло в ночь на 14 апреля: Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии, при этом были задействованы БПЛА и ракеты. В Израиле отчитались, что перехватили 99% иранского "ответа", а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анатолий Симоненко
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