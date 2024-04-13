Подсчитана баснословная сумма, которую Пугачёва заработала за всю карьеру

За годы карьеры начиная с 1960-х певица Алла Пугачёва заработала 14 миллиардов рублей. Об этом пишет kp.ru.

Уточняется, что в начале пути до 1975 года ставка Примадонны за концерт составляла всего 10 рублей, но со временем гонорары росли. Так, в 1985 году певице присвоили звание народной артистки РСФСР — тогда она стала получать по две ставки за концерт. Гонорары Пугачёвой в то время составляли 38 рублей с доплатой в 9 рублей. А сразу после получения звания народной артистки СССР в 1991 году певица стала зарабатывать более 100 рублей за каждый концерт.

"В нулевые Пугачёва стала зарабатывать ещё больше: начались частные концерты — петь приглашали и на гулянки крупных предприятий, и в казино и клубы, и на банкеты к бизнесменам. За вечер могло быть по паре выступлений: на некоторых публика была в таком состоянии, что веселилась одинаково энергично и под живое исполнение, и под фанеру подуставшей звезды", — пишет издание.

В частности, в 2003 году за один час частного выступления артистка могла получить 600 тысяч рублей. К 2010 году эти суммы выросли до шести миллионов рублей (по курсу 2010 года). Согласно информации российского журнала Forbes, в период с 2005 по 2015 год Примадонна заработала больше 2,6 миллиарда рублей.

В 2019 году у Пугачёвой прошли два юбилейных концерта в Москве и Минске, за которые ей заплатили около 50 миллионов рублей. Также артистка получила гонорар за прокат фильма по мотивам шоу — 30 миллионов рублей. В 2023-м у певицы было два частных выступления, а это ещё 38,4 миллиона рублей сверху. Кроме того, Примадонна зарабатывала деньги за участие в рекламе и телевизионных проектах. Также Пугачёва, которой 15 апреля исполнится 75 лет, впервые за долгое время выпустила новый альбом, принёсший ей более 20 миллионов рублей.