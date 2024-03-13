Третий муж Пугачёвой раскрыл, сколько она зарабатывала в советское время

В СССР Алла Пугачёва зарабатывала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт, при этом основной доход от выступления шёл государству, рассказал продюсер и бывший муж певицы Евгений Болдин. По его словам, тогда у каждого артиста была своя ставка.

"Алла Борисовна Пугачёва получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шёл государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой её поездкой следили", — заявил Болдин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что в то время за Примадонной ходили по пятам. За две недели до концерта в город приезжали представители контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС, а также других ведомств, чтобы всё проверить.

"Везде искали: а где же она зарабатывает, почему поехала в этот город, а не в другой? Значит, здесь ей кто-то дал ещё заработать на пять рублей больше", — добавил продюсер.

Он отметил, что Пугачёва привозила значительные суммы в долларах с гастролей за рубежом. Однако, по словам бывшего мужа артистки, эти деньги также передавались в Госконцерт, а певица получала всего 15 долларов в день.