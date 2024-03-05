Бывший продюсер Пугачёвой предупредил иноагентов об огромных убытках
Продюсер Кобылянский: Запрет на выплату авторских ударит по карману иноагентов
Запрет на получение гонораров по авторским и смежным правам окажет серьёзное влияние на доход иноагентов. Об этом рассказал продюсер (в частности, работал с Аллой Пугачёвой, Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским), член Авторского совета (главный руководящий орган) Российского авторского общества (РАО) Евгений Кобылянский в беседе с Ura.ru.
Элементы репертуара иноагентов могут звучать в публичном пространстве, использоваться в кино, телевизионных ресурсах и СМИ. Это немалая сумма денег, поэтому лишение авторских отчислений станет для них весомой финансовой проблемой. Также от этого может пострадать и их чувство собственного достоинства, считает Кобылянский.
При этом он отметил, что на сегодняшний день иноагенты ещё неокончательно утратили возможность зарабатывать с авторских выплат на своём творчестве. Так, например, существуют способы аккумулирования денежных средств даже за российский контент, который распространяется за границей.
"Например, какие-то кинофильмы, что идут в нашем прокате, что идёт в нашей музыкальной индустрии, что попадает к нам на рынок. Средства авторских вознаграждений в этом случае собираются и аккумулируются на специальных счетах. С них правообладатель может получать деньги", — объяснил продюсер.
По его словам, механизмы работы закона в отношении авторских прав должны быть чётко проработаны, чтобы от этого не несли убытки невинные люди. Имеются в виду авторы, которые не выступали против политики, проводимой Россией, но из каких-то соображений оказались где-то за границей. Таких исполнителей, по мнению Кобылянского, нельзя лишать возможности иметь заработок с их творчества.
Напомним, что 28 февраля Государственная дума приняла закон о запрете размещения рекламы у иноагентов. Таким образом, ответственность за его нарушение будет возлагаться как на того, кто распространяет рекламу, так и на рекламодателя. Депутат Володин позже заявил об огромных финансовых потерях иностранных агентов вследствие введения таких мер — запрет лишит их до 80% доходов.
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