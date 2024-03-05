Бывший продюсер Пугачёвой предупредил иноагентов об огромных убытках

Запрет на получение гонораров по авторским и смежным правам окажет серьёзное влияние на доход иноагентов. Об этом рассказал продюсер (в частности, работал с Аллой Пугачёвой, Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Михаилом Шуфутинским), член Авторского совета (главный руководящий орган) Российского авторского общества (РАО) Евгений Кобылянский в беседе с Ura.ru.

Элементы репертуара иноагентов могут звучать в публичном пространстве, использоваться в кино, телевизионных ресурсах и СМИ. Это немалая сумма денег, поэтому лишение авторских отчислений станет для них весомой финансовой проблемой. Также от этого может пострадать и их чувство собственного достоинства, считает Кобылянский.

При этом он отметил, что на сегодняшний день иноагенты ещё неокончательно утратили возможность зарабатывать с авторских выплат на своём творчестве. Так, например, существуют способы аккумулирования денежных средств даже за российский контент, который распространяется за границей.

"Например, какие-то кинофильмы, что идут в нашем прокате, что идёт в нашей музыкальной индустрии, что попадает к нам на рынок. Средства авторских вознаграждений в этом случае собираются и аккумулируются на специальных счетах. С них правообладатель может получать деньги", — объяснил продюсер.