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5 марта, 06:00

В Госдуме озвучили многомиллиардные потери иноагентов от запрета на рекламу

Володин: Запрет на рекламу лишит иноагентов до 80% рекламных доходов

Закон о запрете размещения рекламы на платформах иноагентов лишит их от половины до 80% процентов доходов с рекламы. В 2023 году эта сумма составила порядка 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей", говорится в личном телеграм-канале главы ГД.

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Напомним, 28 февраля Госдумой был принят законопроект о запрете рекламы на платформах иностранных агентов. Ответственность за нарушение запрета будет ложиться как на рекламодателя, так и на распространителя рекламы. Кроме того, документ предусматривает поправки в закон "О средствах массовой информации", благодаря которым реклама принадлежащих иноагентам ресурсов в СМИ теперь тоже под запретом.

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t.me / Вячеслав Володин

Юрий Лысенко
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