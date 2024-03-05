В Госдуме озвучили многомиллиардные потери иноагентов от запрета на рекламу

Закон о запрете размещения рекламы на платформах иноагентов лишит их от половины до 80% процентов доходов с рекламы. В 2023 году эта сумма составила порядка 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей", — говорится в личном телеграм-канале главы ГД.