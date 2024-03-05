Джекпот Барыни: Почему запрет рекламы для иноагентов оказался на руку Ксении Собчак Пока блогеры-иноагенты и журналисты горюют из-за перекрытых доходов от рекламы, Ксения Собчак кичится, что у неё до сих пор нет этого статуса. Благодаря этому она может стать баснословно богатой за счёт выбывших коллег. Как она сейчас зарабатывает? 4 марта, 21:35 Ксения Собчак. Коллаж © Life.ru, Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

В чём обвинили Собчак либералы

Принятый на прошлой неделе депутатами Госдумы закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов неожиданно вызвал разборки среди либералов. На днях Ксению Собчак обвинили в том, что она, не имея статуса иноагента, теперь сможет перехватить весь рекламный поток, который раньше осваивали её коллеги — либеральные блогеры.

Такую мысль высказал либерал с большим стажем, многолетний сотрудник "Эха Москвы" Александр Плющев*, описывая ситуацию с прекращением деятельности топовых блогеров-иноагентов — напомним, о прекращении своей деятельности публично уже объявили Катерина Гордеева* и Алексей Пивоваров*.

— Такое ощущение, что новый закон про рекламу у иноагентов написан специально под Собчак. Все умрут, а она останется. Как единственное место, куда можно нести рекламные деньги, — написал он у себя в телеграм-канале.

Реакция "кровавой барыни" последовала незамедлительно, однако, вопреки ожиданиям, опровергать этот тезис она не стала. Блогершу возмутило, что кто-то посмел на неё "наябедничать".

— Господи, как же вы ***, ябеды. Пивоваров* (к сожалению, иноагент) — мой друг. Я сама без пяти минут иноагент, но надо же обязательно доносик настрочить, да? — ответила Собчак.

Алексей Пивоваров*, Екатерина Гордеева*. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь, © T.me / Скажи Гордеевой

Подобная реплика заставляет задуматься о возможном страхе "блондинки в шоколаде" потерять собственные рекламные контракты, если слова Плющева* вызовут общественный резонанс и в очередной раз привлекут к ней внимание.

За последние годы вопросов у общества к "без пяти минут иноагенту" накопилось множество.

Как блогерша ведёт свой бизнес

Официально в России Ксения Собчак является совладельцем шести компаний: двух рекламных агентств, трёх ресторанов и фирмы, занимающейся арендой интеллектуальных прав. В СМИ не раз проскальзывала информация, что у Собчак в собственности, по крайней мере раньше, была элитная недвижимость, которую она сдавала в аренду, однако в ЕГРЮЛ эта информация не отражена.

Рекламные агентства принадлежат ей полностью, но, судя по финансовой отчётности, практически не зарабатывают — совокупная выручка обеих контор за 2022 год составила всего чуть больше миллиона рублей. Весь остальной бизнес, кроме ресторанной фирмы "Гавань", выручившей за позапрошлый год почти 400 млн рублей, приносит заметный убыток. Впрочем, вряд ли заработок ресторана можно засчитать в заслуги самой Собчак — там ей принадлежит всего 15%.

Чем только не занимается Ксения Собчак в качестве индивидуального предпринимателя. Фото © Spark-interfax.ru

Ещё у неё есть ИП, которое, судя по ОКВЭД, занимается 32 видами деятельности: от парикмахерских, баров и гостиниц до проведения ивентов, изготовления рекламы и деятельности в области исполнительных искусств. Похоже, деньги от блогерства Ксения Собчак осваивает через индивидуальное предпринимательство.

Репутация предателя

Дело о вымогательстве

Ещё месяца не прошло после вынесения приговора трём сотрудникам Собчак, вымогавшим 11 млн рублей у главы "Ростеха" за удаление публикации, содержащей сведения "негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера", а также требовавшим заплатить за месячный блок на размещение этих сведений в одном из телеграм-каналов, связанных с "кровавой барыней".

После того как парней задержали, Ксения Собчак бежала из России через Белоруссию и Литву. А пограничникам предъявила израильский паспорт, наличие которого она ранее опровергала. Спустя пару недель она вернулась в страну и зажила как прежде после того, как публично принесла извинения главе госкорпорации. По делу она проходила лишь в качестве свидетеля.

Алёна Водонаева принимала деятельное участие в поддержке сотрудников Ксении Собчак, пока велось следствие. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

А на приговоре её сотрудникам эти извинения никак не отразились — их признали виновными и дали 7 и 7,5 года строгого режима. После суда подруга одного из осуждённых — Тамерлана Бигаева — Алёна Водонаева заявила СМИ, что всё время, пока шёл процесс, никакой помощи парням Собчак не оказывала, а услуги адвокатов оплачивали близкие парней. Поддержка начальницы ограничилась лишь передачей в СИЗО посылки с минералкой и шоколадками.

Смертельная авария

В октябре 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП. Её водитель во время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "фольксвагеном" — обе его пассажирки погибли, а блогерша просто пересела в другой автомобиль и через 40 минут вылетела из аэропорта Адлера.

Спустя несколько часов после трагедии в инстаграме** Собчак появился пост о том, что делает её счастливой. Об аварии в нём не прозвучало ни слова, зато была реклама одного из брендов одежды. После того как на "блондинку в шоколаде" со всех сторон обрушилась критика, пост был удалён.

Тот самый удалённый пост с рекламой, который появился после смертельного ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xenia_sobchak

Тогда в окружении Собчак ходили слухи, что светская дива якобы подгоняла водителя, чтобы "не выходить из графика" и успеть на самолёт в Москву, ведь дальше ей якобы нужно было лететь в США. Тем не менее виновным в трагедии был признан водитель, сочинский суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а блогерша проходила по делу лишь в качестве свидетеля.

Чужая среди своих

Интересно, что Ксению Собчак, постоянно выражающую либеральные взгляды, в лагере оппозиционеров, похоже, не принимают. В позапрошлом году даже злополучный ФБК*** провёл своё расследование деятельности "кровавой барыни" и внёс её в собственный список "коррупционеров и разжигателей войны".

А в блогах активистов-либералов часто встречаются определения Собчак как "двойного агента". В ряде случаев подобные вердикты основаны на наблюдениях за деятельностью блогерши: в интернете подмечают, что у многих, кого в своё время интервьюировала Собчак, позже возникали крупные неприятности с российским законом.

Одна из гостей бывшей "блондинки в шоколаде" — топовый ютуб-блогер и клинический психолог по профессии Вероника Степанова — после общения с Ксенией Собчак заявила, что та просто "не любит людей и в своих интервью пытается их раздавить и унизить" и "ей всё равно, что будет с ними после подобных бесед".

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. *** Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Перехватит ли Собчак рекламные контракты иноагентов? 0 Конечно, она уже не скрывает радости Не успеет, потому что сама может получить такой статус Я не слежу за жизнью Собчак, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов