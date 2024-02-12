Пешек не жалко: Почему миллионерша Собчак не спасла своих сотрудников Дело о вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова закончилось жёстким приговором. Трое сотрудников Ксении Собчак, утверждавших, что лишь выполняли её поручения, получили 7 и 7,5 лет строгого режима. Миллионерша сделала вид, что шокирована приговором. 12 февраля, 17:07 Сергей Чемезов, Ксения Собчак. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин / Сергей Бобылев. Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

За что судили сотрудников Ксении Собчак

В понедельник Хамовнический суд Москвы вынес приговор трём сотрудникам Ксении Собчак — Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова (статья 163 УК РФ). Первого приговорили к семи с половиной года колонии строгого режима, остальным дали по семь.

По версии следствия, в 2022 году команда журналистов требовала деньги у Чемезова за удаление публикации, содержащей сведения "негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера", а также заплатить за месячный блок на размещение этих сведений в телеграм-канале "Тушите свет".

Интересно, что на роковое для своих сотрудников заседание Ксения Собчак так и не пришла. Собравшиеся у здания суда журналисты увидели лишь бывшую участницу "Дома-2" Алёну Водонаеву, подругу одного из фигурантов. Девушка покинула территорию учреждения в слезах и на вопросы, где Собчак, отвечать не стала. По словам самой Ксении, не приезжать в суд её якобы попросил лично Кирилл Суханов. Возможно, он понимал, какая реакция ожидает её в суде.

Коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова приговорили к семи с половиной года колонии строгого режима за вымогательство у Чемезова. Романовскому и Бигаеву дали по семь лет. Видео © T.me / SHOT

Похоже, что даже в корпорации "Ростех" были шокированы столь жёстким приговором журналистам.

— Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесённые подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений, — заявил представитель главы "Ростеха" после оглашения приговора.

Защита подсудимых сообщила, что решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке.

Статья 163 УК РФ относится к тяжким, срок — от семи до 15 лет. Суд нашёл возможным назначить срок по нижнему порогу. Эта статья появилась в 90-е для борьбы с рэкетом и бандитами, кошмарившими бизнесменов, поэтому в последнее время идут споры о правомерности её применения для журналистов и блогеров, которые проводят расследования против влиятельных людей.

Как миллионерша Собчак была связана с этим делом

Кстати, изначально фигурантом этого дела могла стать и сама Собчак. В октябре позапрошлого года, ссылаясь на источники в силовых ведомствах, СМИ писали, что её подозревают по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), а в её доме даже прошли обыски.

О причастности начальницы к вымогательству указали и сами подсудимые — в ходе следствия они отказались признать вину и заявляли, что лишь выполняли поручения руководителя в рамках трудового договора. А поручения им якобы давала Ксения Собчак.

В то же время Собчак уверяла, что никакого отношения к деятельности телеграм-канал "Тушите свет" не имеет, и в итоге по делу проходила лишь как свидетель. По словам её адвоката, в суд блогершу даже не вызывали.

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред "Татлера" Ариан Романовский и один из админов телеграм-канала "Тушите свет" — Тамерлан Бигаев. Фото © T.me / SHOT

Как Собчак сбежала из России

Несмотря на заявления о своей непричастности, журналистка сбежала из России сразу после задержания её подчинённых. 26 октября 2022 года камеры наружного наблюдения зафиксировали женщину, очень похожую на Ксению Собчак, в момент перехода белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы. Несколько десятков метров нейтральной территории она преодолела пешком.

В Сети тут же появились сканы израильского паспорта Собчак, а позже его наличие у блогерши практически одновременно подтвердили власти Литвы и МИД России.

— Статус эмигранта получен 28 марта 2022 года. Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело, — так тогда прокомментировала появившиеся фото директор Департамента информации и печати министерства Мария Захарова.

Момент пешего перехода белорусско-литовской границы женщиной, похожей на Ксению Собчак. Видео © T.me / SHOT

Тогда же стало известно и о том, что, планируя побег, Собчак пыталась запутать следы, заранее купив авиабилеты сразу по двум направлениям — в Дубай и Турцию.

Почему Собчак вернулась

Впрочем, спустя две недели "кровавая барыня" снова появилась в России. Сначала её заметили на погранпереходе в Смоленской области, а следом — 15 ноября — машину блогерши увидели возле головного офиса "Ростеха". В тот день, ссылаясь на источник в окружении Собчак, ТАСС сообщил, что в здании владелица телеграм-канала провела около 40 минут и занималась "улаживанием конфликта".





Позже последовало и официальное извинение Ксении Собчак.

— Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения, — написала она в своём телеграм-канале.

Возможно, тогда журналистка решила, что конфликт исчерпан и её подчинённые понесут минимальное наказание, потому что вынесенный Хамовническим судом приговор ошарашил журналистку.

— Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договорённости, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить? — написала начальница Суханова, Романовского и Бигаева.

Ксения Собчак лишь комментировала заседание в своём телеграм-канале. Фото © T.me / Кровавая Барыня

Неприятности для блогерши

Сама Ксения Собчак сейчас попала в другие — репутационные — неприятности: один из центральных телеканалов выпустил целую серию фильмов-разоблачений деятельности "кровавой барыни", в которых журналисты собирали материалы для последующего возможного признания блогерши иностранным агентом.

Собчак уже отреагировала на выпущенные серии, пообещав подать на телеканал "иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство материалов (Собчак) из "Ютуба" и соцсетей".

Почему Собчак не спасла своих сотрудников, например, взяв вину на себя? 0 Потому что ей наплевать на своих сотрудников, главное, самой спастись Она не имеет отношения к этой истории, а в "Ростех" заезжала попить чая Я верю лишь суду: сотрудники вымогали деньги, а Ксения Собчак — честная Я не слежу за жизнью Собчак и её сотрудников

Авторы Евгений Кузнецов