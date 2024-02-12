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Журналистам из команды Собчак дали по 7,5 и 7 лет колонии за вымогательство у Чемезова

Экс-директор Собчак получил 7,5 года колонии по делу о вымогательстве у Чемезова

12 февраля, 09:38
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Суд вынес приговор по делу о вымогательстве денег у Сергея Чемезова. Обложка © Life.ru

Суд вынес приговор по делу о вымогательстве денег у Сергея Чемезова. Обложка © Life.ru

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, где обвиняемым в том числе проходит сотрудник организации Ксении Собчак. Life.ru делится кадрами из зала суда.

Суд вынес приговор по делу о вымогательстве денег у Сергея Чемезова. Видео © Life.ru

Бывший коммерческий директор компании Собчак "Осторожно, Media" Кирилл Суханов получил 7 лет 6 месяцев строгого режима. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву дали по 7 лет тюрьмы.

Собчак решила засудить НТВ за клевету из-за расследований о её богатствах и "заукраинстве"
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Напомним, осенью 2022 года коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский, администратор телеграм-каналов Тамерлан Бигаев были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Задержанные вели канал "Тушите свет!", где и появился компрометирующий пост, за удаление которого они потребовали выкуп. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову и заявила о непричастности к делу. Обвинение запросило для фигурантов дела от 7,5 до 8 лет колонии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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