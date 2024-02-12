Собчак решила засудить НТВ за клевету из-за расследований о её богатствах и "заукраинстве"
Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ из-за двух фильмов о ней
Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Телеведущая и блогерша Ксения Собчак собирается подать в суд на телеканал НТВ из-за двухсерийного фильма о ней. Ярость дивы вызвали творения телеканала "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни", в которых идёт речь о зарубежной недвижимости журналистки.
"Бинго было собрано, упомянули и вспомнили всё: отца, выборы-2018, крабовый бизнес, гадёнышей (10-летний юбилей отметили, с 2012 года у всех биографов моих в ходу), за "Русь усрусь", форумчаночку, рестораны, недвижку, гражданство", — обратила внимание телеведущая в телеграм-канале.
Собчак заметила, что внушительную часть фильма НТВ составляет "пережёвывание тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности". Её особо повеселило и участие в ленте балерины Анастасии Волочковой в качестве эксперта. Журналистка подчеркнула, что творение телеканала является "отчаянной натяжкой совы на глобус и фантазиями", а также обвинила в бесконечной подлости авторов фильмов за использование памяти об отце против неё. Обратила она внимание и на "доказательства" её "заукраинства" — фото в жёлто-синем купальнике, снятое ещё в 2018 году.
"Вся "расследовательская" информация о моих домах и перемещениях взята из моих же соцсетей (я ничего не скрываю). Но под тревожную музыку и с фирменной энтэвэшной подачей даже то, что за февралём последует март, становится разоблачением мирового масштаба. Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из "Ютуба" и соцсетей", — написала Собчак и добавила, что не слишком рассчитывает на победу, "но вдруг".
А ранее Собчак угодила в скандал из-за участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей оказалось немало знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а сам клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней.