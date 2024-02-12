Собчак решила засудить НТВ за клевету из-за расследований о её богатствах и "заукраинстве"

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак собирается подать в суд на телеканал НТВ из-за двухсерийного фильма о ней. Ярость дивы вызвали творения телеканала "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни", в которых идёт речь о зарубежной недвижимости журналистки.

"Бинго было собрано, упомянули и вспомнили всё: отца, выборы-2018, крабовый бизнес, гадёнышей (10-летний юбилей отметили, с 2012 года у всех биографов моих в ходу), за "Русь усрусь", форумчаночку, рестораны, недвижку, гражданство", — обратила внимание телеведущая в телеграм-канале.

Собчак заметила, что внушительную часть фильма НТВ составляет "пережёвывание тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности". Её особо повеселило и участие в ленте балерины Анастасии Волочковой в качестве эксперта. Журналистка подчеркнула, что творение телеканала является "отчаянной натяжкой совы на глобус и фантазиями", а также обвинила в бесконечной подлости авторов фильмов за использование памяти об отце против неё. Обратила она внимание и на "доказательства" её "заукраинства" — фото в жёлто-синем купальнике, снятое ещё в 2018 году.