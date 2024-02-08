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8 февраля, 14:57

Для экс-директора Собчак запросили 8 лет колонии по делу о вымогательстве у Чемезова

Обвинение запросило 8 и 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обвинение запросило восемь лет лишения свободы для бывшего коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно, Media" Кирилла Суханова, а также 7,5 лет для экс-главреда Tatler Ариана Романовского и администратора телеграм-каналов Тамерлана Бигаева. Все они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Гособвинитель в прениях сторон просил назначить в качестве наказания Суханову восемь лет, Кузьмину (фамилия Романовского по паспорту. — Прим. Life.ru) — семь с половиной лет лишения свободы", — отметили в Хамовническом суде Москвы в беседе с РИА "Новости", добавив, что прокурор призвал направить всех троих в колонию строгого режима.

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Как сообщал Life.ru, в конце октября 2022 года коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский, администратор телеграм-каналов Тамерлан Бигаев были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Задержанные вели канал "Тушите свет!", где и появился компрометирующий пост, за удаление которого они потребовали выкуп. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову и заявила о непричастности к делу.

Никита Осипов
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