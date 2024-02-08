Для экс-директора Собчак запросили 8 лет колонии по делу о вымогательстве у Чемезова

Обвинение запросило восемь лет лишения свободы для бывшего коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно, Media" Кирилла Суханова, а также 7,5 лет для экс-главреда Tatler Ариана Романовского и администратора телеграм-каналов Тамерлана Бигаева. Все они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.