Своя шкура ближе: Почему Лева "Би-2" сбежал в Израиль, бросив группу в таиландской тюрьме Из всей группы "Би-2", задержанной таиландской миграционной полицией, покинуть камеру для нарушителей удалось только Егору Бортнику* (Лёва). Музыкант уже улетел в Израиль, так как он единственный из команды является гражданином лишь этой страны. 31 января, 21:41 Группа "Би-2" Лева (Егор Бортник*). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Антон Белицкий , © Shutterstock

Что произошло с группой "Би-2"

Во вторник вечером миграционная полиция Таиланда приняла решение отправить солиста группы "Би-2" Егора Бортника* в Израиль. По данным представителя МИД еврейского государства Лиора Хайята, у него единственного из группы оказалось лишь одно гражданство. Остальные музыканты пока ждут решения местных властей о депортации.

Скандал с рокерами вызвал особое внимание у других беглых звёзд, потому что теперь это может коснуться каждого. Если музыкантов отправят в Россию, остальные релоканты больше не смогут чувствовать себя в безопасности. Теперь придётся тщательно взвешивать риски, чтобы ездить по другим странам, а тем, кто осел в Юго-Восточной Азии или ОАЭ, позаботиться о переезде — от греха подальше.

В поддержке группы уже засветились известные либералы. Например, высказалась беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, ведь Шура и Лёва* Би-2, как известно, — выходцы из Белоруссии.

Напомним, музыкантов группы "Би-2" задержали на Пхукете после их концерта в конце января. Выяснилось, что они приехали в страну давать концерты по туристической визе, хотя должны были открыть рабочую. Рокеров отвезли в центр задержания миграционной полиции Таиланда, откуда их вроде должны были депортировать в страны гражданства: в Австралию, Израиль или Россию.

Однако этот процесс затянулся, в чём телеграм-канал "Би-2" сразу обвинил российское консульство — якобы тайские власти не могут решить, в какую страну депортировать рокеров из-за российских дипломатов, настаивающих на отправке всей группы в Россию.

Таиланд. Бангкок. Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции, где содержатся участники группы "Би-2". Фото © ТАСС / Игорь Броварник

Коллизия, действительно, имеет место: хотя музыканты приехали в Таиланд по разным паспортам, почти все они — по крайней мере раньше — были гражданами России. Российского паспорта никогда не было только у Александра Умана (Шура Би-2) — австралиец десятки лет работал в стране, имея вид на жительство, который продлевал по мере надобности.

Куда улетел Лёва*

И несмотря, на то, что его шансы выйти сухим из воды выше, чем у остальных участников, из заточения вышел только Лёва*, хотя благодаря именно его публичным заявлениям о финансировании ВСУ и русофобским выпадам в адрес россиян, в неприятности попала вся группа. И он же оказался единственным участником группы, кто уже улетел в Израиль как гражданин этого государства.

В сети уже появились кадры, снятые кем-то из находившихся в аэропорту Бангкока: Бортник* ожидал рейса не один, а, вероятно, в сопровождении израильского дипломата.

Лёва* Би-2 в аэропорту заполняет какие-то документы. Видео © Iz.ru

Удивляет, что Лёва* не проявил ни собственного, ни командного духа "один за всех" и не остался с другими музыкантами до конца. Как будто в группе не единомышленники, а сотрудники, работающие за зарплату — business only.

Какой бизнес остался у "Би-2" в России

При этом главный русофоб "Би-2" в нашем ЕГРЮЛ до сих пор зарегистрирован как Игорь Бортник* и на пару с Шурой Би-2 является совладельцем ООО "Группа Би-2".

Бухгалтерская отчётность о работе предприятия за прошлый год ещё не опубликована, но известно, что в том же 2022 году, фирма заработала порядка 100 млн рублей. Ей удавалось выступать на больших площадках даже несмотря на антироссийскую позицию музыкантов.

Впрочем, хитрости учредителям "Би-2" не занимать — их ловкости манипуляций российскими документами позавидовал бы и Дэвид Коперфильд. Складывается впечатление, что музыканты с самого начала пребывания в России рассчитывали запутать всех, кто будет интересоваться их деятельностью.

Например, до сих пор в разных реестрах Лёва* Би-2 фигурирует то как Игорь, то как Егор. В официальном документе — реестре иностранных агентов — он фигурирует как Бортник Егор Михайлович. А в ЕГРЮЛ — уже Бортник Игорь — даже без отчества. При этом в реестре есть отметка, что учредитель "Группы Би-2" является гражданином РФ. Всё выглядит так, будто у музыканта несколько паспортов и он ими просто жонглирует.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Лёва* Би-2 имеет или в самом недавнем прошлом имел российское гражданство. Фото © spark-interfax

Александр Уман пошёл ещё дальше: будучи гражданином Австралии, в российской юрисдикции он зарегистрирован как Би Два Шура. Причём Би — это фамилия, Два — имя, а Шура — отчество. В итоге любая проверка деятельности Умана в России превращается в муку для сотрудников МВД или налоговой, потому что не зная точный порядок имён, найти что либо о его деятельности в России проблематично.

* Признан иностранным агентом.

Верите ли вы в то, что группу "Би-2" задержали с подачи российской стороны? 0 Музыканты сами виноваты - работали нелегально и без документов Если дипломаты и вмешались, то только чтобы помочь музыкантам Все проблемы "Би-2" связаны только с русофобом Лёвой Я не знаю группу "Би-2", не слежу за её жизнью

Авторы Евгений Кузнецов