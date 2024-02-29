Юрист нашёл лазейку для иноагентов в законе о запрете рекламы

Введение запрета рекламы для иностранных агентов в России преследует цель создания для них определённых трудностей. Об этом заявил управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что иноагенты вполне могут теперь попробовать связаться с некоммерческими и благотворительными организациями.

"Какие-то крупные компании, которые стараются быть лояльными к Российскому государству, и так, конечно, ни у каких иноагентов рекламу в последнее время старались не размещать, чтобы не получить политически мотивированные проблемы. Что касается тех, кто симпатизирует иноагентам, — этот закон чётко ограничивается сферой рекламы. Если делать какую-то интеграцию, например, то её не обязательно признают рекламой", — заявил Кравченко.

При этом эксперт добавил, что реклама у иноагентов не представляла финансовой значимости для рынка и экономики России.

"Лет пять назад Роскомнадзор начал считать те деньги, которые тратятся на рекламу в Интернете, и за последний год насчитали на всех иноагентов менее 100 млн рублей — это какие-то 0,00... процента от общих рекламных денег в стране", — утверждает юрист.