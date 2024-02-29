Юрист нашёл лазейку для иноагентов в законе о запрете рекламы
Юрист Кравченко: Интеграция не обязательно будет признана рекламой у иноагентов
Введение запрета рекламы для иностранных агентов в России преследует цель создания для них определённых трудностей. Об этом заявил управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что иноагенты вполне могут теперь попробовать связаться с некоммерческими и благотворительными организациями.
"Какие-то крупные компании, которые стараются быть лояльными к Российскому государству, и так, конечно, ни у каких иноагентов рекламу в последнее время старались не размещать, чтобы не получить политически мотивированные проблемы. Что касается тех, кто симпатизирует иноагентам, — этот закон чётко ограничивается сферой рекламы. Если делать какую-то интеграцию, например, то её не обязательно признают рекламой", — заявил Кравченко.
При этом эксперт добавил, что реклама у иноагентов не представляла финансовой значимости для рынка и экономики России.
"Лет пять назад Роскомнадзор начал считать те деньги, которые тратятся на рекламу в Интернете, и за последний год насчитали на всех иноагентов менее 100 млн рублей — это какие-то 0,00... процента от общих рекламных денег в стране", — утверждает юрист.
Ранее в Госдуме приняли закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Ответственность за его нарушение будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Также этот законопроект вносит поправки в закон "О средствах массовой информации", запрещая рекламу ресурсов иноагентов в СМИ.
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