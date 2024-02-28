Убытки Дудя* от запрета на рекламу у иноагентов оценили в 100 млн

Журналист и блогер Юрий Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу нового закона, запрещающего продвигать свои услуги и товары на площадках иноагентов. По сведениям SHOT, только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей.

В 2023 году видеоблогер рекламировал у себя на YouTube-канале множество российских компаний. Среди самых крупных и прибыльных — сервис поиска специалистов "Профи.ру", цветочную фирму FlowWOW, онлайн-университет SkyPro, курсы "Синхронизация", маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall. Не стоит забывать и о ещё одном важном клиенте Дудя* — поисковике билетов Aviasales. Несмотря на то что их головная компания GO TRAVEL UN LIMITED зарегистрирована в Гонконге, у компании есть юрлица и в России, а работает она в основном для русскоязычной аудитории.

Теперь все эти контракты иноагента под угрозой. В случае отказа российских компаний от сотрудничества у беглого ютубера останутся только зарубежные заказчики рекламы, которых раз-два и обчёлся. В списке только криптобиржа, голландский сервис VPN, испанские агентство недвижимости и языковая школа.