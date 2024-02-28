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28 февраля, 12:47

Убытки Дудя* от запрета на рекламу у иноагентов оценили в 100 млн

Дудь* может потерять от 100 млн на YouTube из-за запрета на рекламу у иноагентов

Журналист и блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Журналист и блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Журналист и блогер Юрий Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу нового закона, запрещающего продвигать свои услуги и товары на площадках иноагентов. По сведениям SHOT, только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей.

В 2023 году видеоблогер рекламировал у себя на YouTube-канале множество российских компаний. Среди самых крупных и прибыльных — сервис поиска специалистов "Профи.ру", цветочную фирму FlowWOW, онлайн-университет SkyPro, курсы "Синхронизация", маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall. Не стоит забывать и о ещё одном важном клиенте Дудя* — поисковике билетов Aviasales. Несмотря на то что их головная компания GO TRAVEL UN LIMITED зарегистрирована в Гонконге, у компании есть юрлица и в России, а работает она в основном для русскоязычной аудитории.

Теперь все эти контракты иноагента под угрозой. В случае отказа российских компаний от сотрудничества у беглого ютубера останутся только зарубежные заказчики рекламы, которых раз-два и обчёлся. В списке только криптобиржа, голландский сервис VPN, испанские агентство недвижимости и языковая школа.

В Думе подсказали Дудю*, Галкину* и другим иноагентам способ законно зарабатывать в России
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Напомним, в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но суд отклонил иск. Позже Дудь* ликвидировал российское ИП. Раньше на него был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его ютуб-канала. А сегодня, 28 февраля, Госдума приняла закон, который запрещает россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их соцсетях. Кроме того, запрет распространяется на рекламу ресурсов самих иноагентов.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Андрей Бражников
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