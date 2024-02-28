В Думе подсказали Дудю*, Галкину* и другим иноагентам способ законно зарабатывать в России

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Пётр Толстой рассказал о "тяжёлых временах" для иноагентов после нового закона

28 февраля, 11:30
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что иноагенты могут перестать работать на Запад и получать деньги в России. Видео © Life.ru

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что иноагенты могут перестать работать на Запад и получать деньги в России. Видео © Life.ru

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что иностранные агенты могут перестать получать деньги за рубежом и снять с себя этот статус, перейдя на сторону России. Об этом парламентарий рассказал в беседе с журналистом Life.ru, комментируя принятый Думой запрет о размещении рекламы на ресурсах иноагентов.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что иноагенты могут перестать работать на Запад и получать деньги в России. Видео © Life.ru

"Любой иноагент может хоть завтра перестать быть иноагентом, есть процедура, предусмотренная законом. Человек отказывается от западных денег и заявляет, что он будет жить только на средства, заработанные в России", — пояснил Толстой.

Он отметил, что пока никто из блогеров не смог снять с себя статус иноагента, так как никаких шагов к этому не совершал. Политик добавил, что до настоящего момента не было каких-либо ограничений для иностранных агентов, теперь дело коснётся их доходов и тяжёлые времена наступят для тех из них, кто спонсировал ВСУ.

В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением
В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Напомним, 28 февраля Госдума приняла закон, который запрещает россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их соцсетях. Кроме того, запрет распространяется на рекламу ресурсов самих иноагентов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже пояснял, что депутаты считают необходимым лишить их доходов в России. Блогер Екатерина Гордеева* приостановила свой проект "Скажи Гордеевой" из-за принятого закона.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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