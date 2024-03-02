"Это прощание": Раскрыт потаённый смысл нового альбома Пугачёвой
Звёздный адвокат Алёшкин: Пугачёва в новом альбоме простилась со страной
Алла Пугачёва. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Выпущенный после 16-летнего перерыва альбом Аллы Пугачёвой P.S. стал своеобразным прощанием Примадонны со своей публикой. Такого мнения придерживается звёздный адвокат Андрей Алёшкин.
По мнению эксперта, на это указывает сразу несколько признаков, например само название сборника. Ещё в альбом были включены главные хиты певицы за всё время, привёл второй аргумент адвокат.
"Звезда нам говорит: "До свидания". Последние слова и лучшие песни. Постскриптум — даже название альбома выражает всё личное и давно сказанное. Это прощание со страной", — поделился Алёшкин с РИА "ФедералПресс".
Напомним, что альбом появился на основных стриминговых площадках в первый день весны. На его обложке Пугачёва красуется с Нателлой Крапивиной — украинским продюсером.