"Это прощание": Раскрыт потаённый смысл нового альбома Пугачёвой

Выпущенный после 16-летнего перерыва альбом Аллы Пугачёвой P.S. стал своеобразным прощанием Примадонны со своей публикой. Такого мнения придерживается звёздный адвокат Андрей Алёшкин.

По мнению эксперта, на это указывает сразу несколько признаков, например само название сборника. Ещё в альбом были включены главные хиты певицы за всё время, привёл второй аргумент адвокат.

"Звезда нам говорит: "До свидания". Последние слова и лучшие песни. Постскриптум — даже название альбома выражает всё личное и давно сказанное. Это прощание со страной", — поделился Алёшкин с РИА "ФедералПресс".