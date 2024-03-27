В Госдуме призвали не только признать Пугачёву иноагентом, но и лишить заработка в России
Депутат Журавлёв поддержал начало процесса о признании Пугачёвой иноагентом
Одних только слов Аллы Пугачёвой о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию", достаточно, чтобы признать её иностранным агентом. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Депутат напомнил, что до недавнего времени не стеснялся в выражениях только муж Примадонны — Максим Галкин*, уже признанный иноагентом. Однако теперь "не сдержалась" и его супруга, некогда горячо любимая россиянами.
"Она посчитала, что нормальные люди в Россию не вернутся никогда, и одного этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы и получить соответствующий статус, и навсегда лишиться народной любви", — отметил парламентарий.
Также Журавлёв призвал лишить эту "предательскую чету" всех денежных поступлений из РФ — гонораров и авторских отчислений. По словам депутата, они должны зарабатывать там, где живут и, впрочем, "где никому и даром не нужны".
Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там пара не задержалась, и уже вскоре стало известно о планах артистов уехать в Лондон. К слову, новую жизнь Примадонны и её супруга Максима Галкина* трудно назвать сладкой, она охарактеризовала её коротко и ёмко — "голожопинг". На протяжении более чем двух лет Пугачёва почти не высказывалась на политические темы, однако недавно легендарную певицу "прорвало" и она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иностранным агентом. А 27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в РФ началась процедура признания певицы иноагентом.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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