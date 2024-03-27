В Госдуме призвали не только признать Пугачёву иноагентом, но и лишить заработка в России

Одних только слов Аллы Пугачёвой о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию", достаточно, чтобы признать её иностранным агентом. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Депутат напомнил, что до недавнего времени не стеснялся в выражениях только муж Примадонны — Максим Галкин*, уже признанный иноагентом. Однако теперь "не сдержалась" и его супруга, некогда горячо любимая россиянами.

"Она посчитала, что нормальные люди в Россию не вернутся никогда, и одного этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы и получить соответствующий статус, и навсегда лишиться народной любви", — отметил парламентарий.

Также Журавлёв призвал лишить эту "предательскую чету" всех денежных поступлений из РФ — гонораров и авторских отчислений. По словам депутата, они должны зарабатывать там, где живут и, впрочем, "где никому и даром не нужны".