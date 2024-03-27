"Прошлые заслуги неважны": В Госдуме отреагировали на старт процедуры признания Пугачёвой иноагентом

Прошлые заслуги уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не должны влиять на процедуру признания её иностранным агентом. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, исход дела зависит от того, позволяла ли себе артистка совершать действия, которые подпадали бы под нормы соответствующего закона.