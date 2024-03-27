"Прошлые заслуги неважны": В Госдуме отреагировали на старт процедуры признания Пугачёвой иноагентом
Депутат ГД Шолохов: Заслуги Пугачёвой не повлияют на признание её иноагентом
Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Прошлые заслуги уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не должны влиять на процедуру признания её иностранным агентом. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, исход дела зависит от того, позволяла ли себе артистка совершать действия, которые подпадали бы под нормы соответствующего закона.
"Это правовой статус, хоть и негативный. Всё зависит от того, позволяла ли Пугачёва себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах", — подчеркнул Шолохов в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий добавил, что это решение не будет зависеть от чьего-либо отношения или мнения частных лиц. По словам Шолохова, прошлые заслуги и достижения Примадонны не имеют никакого значения по данному вопросу.
Напомним, что обращение признать Пугачёву иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила коллегу. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в РФ началась процедура признания певицы иноагентом.