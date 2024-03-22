"Чисто эмоциональный выброс": Друг Пугачёвой объяснил её провокационные заявления

Провокационные заявления певицы Аллы Пугачёвой не имеют ничего общего с действительностью, это можно считать неким "эмоциональным выбросом". Соответствующим мнением поделился музыкант Александр Левшин, проработавший с Примадонной не одно десятилетие.

"Пугачёва — умная, мудрая женщина, ей не двадцать лет. Просто она сейчас находится в семье: там не только муж, там двое детей. Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс", — приводит сайт MK.ru его слова.

Нецензурная лексика Пугачёвой в адрес певца Стаса Михайлова, кстати, нисколько не удивила музыканта. По словам Левшина, артистка "могла ругнуться", а во время репетиций с ней доставалось и ему самому. Также друг Пугачёвой допустил её возвращение в Россию. При этом он подчеркнул, что она сама определится.