Стас Михайлов четырьмя словами ответил на оскорбления Пугачёвой
Стас Михайлов пожелал Алле Пугачёвой здоровья после её оскорблений
Стас Михайлов и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © Life.ru / Дмитрий Киселев
Певец Стас Михайлов ответил на видеообращение Аллы Пугачёвой, в котором Примадонна оскорбила его. Судя по всему, музыкант совсем не обиделся на хамство артистки, поэтому решил не отвечать ей тем же. На просьбу журналиста прокомментировать ситуацию исполнитель хитов "Всё для тебя" и "Ну, вот и всё" ответил пожеланием.
Стас Михайлов пожелал Алле Пугачёвой здоровья после её обращения к нему. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Дай Бог ей здоровья!" — сказал народный артист РФ в беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, всё началось с того, что Стас Михайлов осудил уехавших за границу артистов. По его словам, такие звёзды достигли славы лишь благодаря своей Родине, а теперь плюют в неё. Певец уверен, что когда-то все эти знаменитости приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут. После этого в Генпрокуратуру РФ поступило обращение признать Примадонну иноагентом.