Стас Михайлов четырьмя словами ответил на оскорбления Пугачёвой

Певец Стас Михайлов ответил на видеообращение Аллы Пугачёвой, в котором Примадонна оскорбила его. Судя по всему, музыкант совсем не обиделся на хамство артистки, поэтому решил не отвечать ей тем же. На просьбу журналиста прокомментировать ситуацию исполнитель хитов "Всё для тебя" и "Ну, вот и всё" ответил пожеланием.

Напомним, всё началось с того, что Стас Михайлов осудил уехавших за границу артистов. По его словам, такие звёзды достигли славы лишь благодаря своей Родине, а теперь плюют в неё. Певец уверен, что когда-то все эти знаменитости приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут. После этого в Генпрокуратуру РФ поступило обращение признать Примадонну иноагентом.