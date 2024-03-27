"Мать геев, королева плебеев": Вика Цыганова призвала предать Пугачёву забвению
Чета Цыгановых считает, что забвение для Пугачёвой страшнее иноагентства
Звёздная чета артистов-патриотов Цыгановых предложила предать забвению народную артистку СССР Аллу Пугачёву. По их мнению, это было бы честнее, чем объявлять её иноагентом, на чём сейчас настаивают общественники.
Нам бы хотелось, чтобы забыли, предали забвению её имя,
заявила Вика Цыганова в беседе с Life.ru.
Её супруг, поэт и продюсер Вадим Цыганов, добавил, что на сегодняшний день скорбь о погибших в "Крокусе" намного более актуальна, чем дискуссия о судьбе Пугачёвой. По её словам, любое обсуждение добавляет бывшей Примадонне повод для пиара.
"Признают её иноагентом или не признают — нам без разницы. Галкина или мадам Брошкина, или Киркорова — уже не знаю, кто она. Она сама, наверное, запуталась, это такая мимикрия. "Мать всех геев" она себя называла, королева плебеев... Быстрее бы забыть и больше не вспоминать", — добавил Вадим Цыганов.
Напомним, что обращение признать Пугачёву иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила коллегу по цеху. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в РФ началась процедура признания певицы иноагентом.
ТАСС / Владимир Гердо, © Life.ru / Игорь Шиляев