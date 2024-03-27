"Мать геев, королева плебеев": Вика Цыганова призвала предать Пугачёву забвению

Звёздная чета артистов-патриотов Цыгановых предложила предать забвению народную артистку СССР Аллу Пугачёву. По их мнению, это было бы честнее, чем объявлять её иноагентом, на чём сейчас настаивают общественники.

Нам бы хотелось, чтобы забыли, предали забвению её имя, заявила Вика Цыганова в беседе с Life.ru.

Её супруг, поэт и продюсер Вадим Цыганов, добавил, что на сегодняшний день скорбь о погибших в "Крокусе" намного более актуальна, чем дискуссия о судьбе Пугачёвой. По её словам, любое обсуждение добавляет бывшей Примадонне повод для пиара.