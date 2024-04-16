"Я притворюсь, будто всё хорошо": Почему Пугачёва не признаёт новый альбом и за что ей грозят повышенные налоги Примадонна отметила своё 75-летие на чужбине. В России только что вышел новый альбом с её песнями, но Пугачёва от него уже дистанцировалась. Возможно, ей не хочется показывать свой заработок, чтобы не попасть под особые налоги для релокантов. 15 апреля, 21:34 Алла Пугачёва. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В понедельник Алла Пугачёва отметила юбилей — 75 лет. Похоже, к этой дате певица готовилась ещё с осени прошлого года, когда она на несколько дней приехала в Россию и в Твери записала несколько новых песен. Тогда же в соцсетях она написала: "Вы обо мне ещё услышите".

Возможно, одна из тех композиций — это "Не беспокойся за меня" — появилась в Интернете в начале марта. А до неё появился альбом Пугачёвой P.S., состоящий из песен, спетых на концерте ещё в 2019 году.

Обложка нового альбома Аллы Пугачёвой P.S. Фото © Wikipedia

Несмотря на то что Примадонна открестилась от авторства, почти сразу по Сети поползли слухи со ссылкой на окружение артистки: мол, за первые несколько дней после публикации релиз якобы заработал около 20 млн рублей.

Возможно, за альбом могли заплатить стриминговые платформы. Например, на одной из крупных площадок в правилах размещения аудиоконтента говорится следующее: "Музыкальные треки и аудиокниги размещаются и обновляются на сервисе на основе лицензионных договоров с их правообладателями в автоматическом режиме".

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfei

Почему Пугачёвой грозит повышенный налог

Есть логичное объяснение, почему Пугачёва может открещиваться от нового альбома и заработков. Певица с весны 2022 года не живёт в России и, следовательно, утратила статус налогового резидента. При этом от российского гражданства она не отказывалась и к тому же является действующим индивидуальным предпринимателем (ИП — единственный оставшийся работающий бизнес-актив Пугачёвой в стране). Таким образом, по закону о резидентстве артистка должна платить не 13–15% налогов, как все россияне, а все 30%.

Это чувствительно даже для кошелька Примадонны. Возможно, поэтому в ответ на вопросы, кто же автор альбома и кто его опубликовал в Сети, что Алла Пугачёва, что продюсер Нателла Крапивина, изображённая на обложке релиза, как воды в рот набрали. Не ответили на запросы журналистов ни окружение певицы, ни её муж Максим Галкин*.

Алла Пугачёва с супругом Максимом Галкиным*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfei

Согласно закону, налогообложению в России подлежит и вся зарубежная коммерческая деятельность артистки. Если она открывала какой-то бизнес, например в Израиле или на Кипре, где её видели всё последнее время, — она, как утверждают финансовые специалисты, будет платить налоги "и тут и там", и легально избежать двойного налогообложения у неё получится только в одном случае — если Пугачёва выйдет из гражданства РФ. Этого пока не произошло.

Большие вопросы вызывает и пущенный незадолго до дня рождения певицы слух, что своё 75-летие Пугачёва отметит новым альбомом и большими концертами в Израиле, на Кипре и даже якобы поедет в тур по Европе. В Интернете даже появилась сумма, которую артистка якобы запросила за выступление в Германии — 50 тысяч евро. Это слишком скромно для Примадонны, чьи гонорары ранее исчислялись шестизначными суммами. Кроме того, никаких анонсов и афиш Life.ru не нашёл ни на израильских, ни на германских сайтах.

На имени Аллы Пугачёвой в Израиле вовсю зарабатывают местные артисты, исполняя её песни. Билеты на подобные концерты расходятся по три тысячи рублей. Забавно, что в комментариях под афишами некоторые пользователи негодуют от того, что на Земле обетованной почему-то звучат русские, а не еврейские песни. Фото © 9tv.co.il

Что осталось у Примадонны в России

Последние годы певица последовательно выходила из своих российских бизнес-активов, и к сегодняшнему дню действующим остаётся только её ИП. Вполне возможно, сейчас оно не используется, и бухгалтер Пугачёвой просто публикует "нулевую" отчётность, как того требует ФНС. И в этой связи какого-то обременения для неё индивидуальное предпринимательство не представляет.

Однако то, что (судя по данным ЕГРЮЛ) это ИП, в отличие от других юрлиц, до сих пор не ликвидировано, косвенно может говорить о том, что возможности для получения доходов в стране у Пугачёвой по-прежнему сохраняются. И чтобы вновь приобрести налоговое резидентство РФ и платить налоги, как все россияне, — 13–15% — певице нужно приехать в Россию и прожить здесь 183 дня.

Существенная статья расходов у четы Пугачёва-Галкин* — имущественные налоги. В отличие от коммерции, здесь ставка что для резидентов, что для нерезидентов одинакова, но беглые артисты платят за своё имущество намного больше простых российских граждан, поскольку собственность у них элитная. Речь прежде всего идёт о замке в деревне Грязь, стоимость которого, по различным оценкам, может составлять около 1 млрд рублей.

Судя по всему, от ИП Алла Пугачёва избавляться не спешит. Фото © Spark-interfax.ru

Впрочем, если супруги его всё же сумеют продать (слухи о попытках реализации замка идут уже который год), то платить в казну за это им не придётся, так как в эксплуатацию комплекс был введён ещё в 2011 году — недвижимость, бывшая в собственности более пяти лет, по российским законам налогом не облагается.

По сведениям Life.ru, из недвижимости в собственности у Аллы Пугачёвой к настоящему моменту осталась лишь квартира в роскошном ЖК "Филипповский" в районе Старого Арбата. Площадь пентхауса свыше 300 квадратов, цена примерно 350 миллионов рублей. Если певица продаст апартаменты, то, как и с замком, не заплатит в казну ничего.

ЖК "Филипповский". Фото © Cian.ru

Сбежавшая за границу Пугачёва может попытаться не платить налоги, но это однозначно выйдет боком. На следующий налоговый период недвижимость подпадёт под запрет на любые действия с ней. Побегут пени, налоговики наложат штраф до 40% от задолженности. Если следователи заподозрят сознательное уклонение от уплаты налогов, может быть возбуждено уголовное дело. Как только звёзды вернутся в Россию, им выставят счета в кратном размере. Также им может грозить наказание до трёх лет лишения свободы.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Нужно ли брать с Пугачёвой повышенный налог? 0 Нужно, потому что она не живёт в России Не нужно, ведь она пенсионерка Я не слежу за жизнью Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов