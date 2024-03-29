Алла Пугачёва выпустила грустную песню о расставании
Певица Алла Пугачёва выпустила песню "Береги" совместно с музыкантом из США
Певица Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Алла Пугачёва выпустила новую песню "Береги", которую исполнила в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. 29 марта трек стал доступен на стриминговых площадках.
"Может быть, когда-нибудь поймёшь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги", — говорится в тексте песни.
В новой композиции Пугачёва говорит о расставании. Она призывает "не томиться прощаниями и облегчить свои души". Ходили слухи, что певица планировала выпустить трек к юбилею, который будет 15 апреля, но песня появилась в Сети уже 29 марта.
Слова и музыку написал композитор Константин Губин, а мужскую партию исполнил певец Женя Моисеев. Музыкант живёт в Америке, больше о нём ничего не известно.
Тем временем Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании Пугачёвой иноагентом. Примадонна попала в новый скандал из-за реакции на теракт в "Крокусе". А перед трагедией она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Статус иноагента артистка может получить 15 апреля, прямо к 75-летнему юбилею.