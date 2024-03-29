Алла Пугачёва выпустила грустную песню о расставании

Певица Алла Пугачёва выпустила новую песню "Береги", которую исполнила в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. 29 марта трек стал доступен на стриминговых площадках.

"Может быть, когда-нибудь поймёшь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги", — говорится в тексте песни.

В новой композиции Пугачёва говорит о расставании. Она призывает "не томиться прощаниями и облегчить свои души". Ходили слухи, что певица планировала выпустить трек к юбилею, который будет 15 апреля, но песня появилась в Сети уже 29 марта.