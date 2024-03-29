Пугачёву могут признать иноагентом прямо к её 75-летнему юбилею
15 апреля Алле Пугачёвой должно исполниться 75 лет. Обложка © Артём Геодакян / ТАСС
Народную артистку СССР Аллу Пугачёву могут признать иноагентом прямо к её юбилею: 15 апреля ей должно исполниться 75 лет.
Как выяснил SHOT, после того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало изучать возможность распространения статуса иноагента на Примадонну. Сейчас активно проверяются источники финансирования певицы, а также её высказывания, которые вызвали в обществе большой резонанс. Особенно интересной в этом контексте выглядит фраза Пугачёвой о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После того как Минюст соберёт необходимые "улики" против певицы, в течение десяти дней должно быть принято соответствующее решение, пишет телеграм-канал.
Напомним, после начала спецоперации уехавшая из России Алла Пугачёва почти не высказывалась о политике, однако недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого некогда любимую в нашей стране певицу потребовали признать иностранным агентом, о начале соответствующей процедуры стало известно 27 марта. В Госдуме тем временем также призывают лишить её заработка.