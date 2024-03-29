Бородин показал Пескову документ из Генпрокуратуры о проверке в отношении Пугачёвой
Бородин: ГП уже направила в Минюст запрос о признании Пугачёвой иноагентом
Алла Пугачёва. Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал ответ Генпрокуратуры РФ о проверке в отношении певицы Аллы Пугачёвой о признании её иностранным агентом. Фото документа он выложил в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он впервые слышит о проверке в отношении артистки.
Документ Генпрокуратуры о проверке Пугачёвой. Фото © Telegram / Виталий Бородин
"Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал ситуацию с Аллой Пугачёвой, что ничего не слышал от властей о признании её иностранным агентом. Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет. Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, после начала спецоперации уехавшая из РФ Алла Пугачёва почти не высказывалась о политике, однако недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого Бородин потребовал признать её иностранным агентом, о начале соответствующей процедуры стало известно 27 марта. В Госдуме тем временем также призывают лишить её заработка. А сегодня Песков заявил, что не видел никаких официальных документов по этому поводу.