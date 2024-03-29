Бородин показал Пескову документ из Генпрокуратуры о проверке в отношении Пугачёвой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал ответ Генпрокуратуры РФ о проверке в отношении певицы Аллы Пугачёвой о признании её иностранным агентом. Фото документа он выложил в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он впервые слышит о проверке в отношении артистки.

"Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал ситуацию с Аллой Пугачёвой, что ничего не слышал от властей о признании её иностранным агентом. Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет. Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать", — написал он в своём телеграм-канале.