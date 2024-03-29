Песков не слышал об обращении о признании Пугачёвой иноагентом
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел никаких официальных заявлений о возможности признания народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иноагентом.
"Нет, я об этом ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счёт", — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.
Напомним, после начала спецоперации уехавшая из РФ Алла Пугачёва почти не высказывалась о политике, однако недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого некогда любимую в нашей стране певицу потребовали признать иностранным агентом, о начале соответствующей процедуры стало известно 27 марта. По некоторым данным, иноагентский статус артистка может получить аккурат к юбилею: 15 апреля Пугачёвой должно исполниться 75 лет.