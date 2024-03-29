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29 марта, 09:52

Песков не слышал об обращении о признании Пугачёвой иноагентом

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видел никаких официальных заявлений о возможности признания народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иноагентом.

"Нет, я об этом ничего не слышал. И не слышал каких-то официальных заявлений на этот счёт", — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.

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Напомним, после начала спецоперации уехавшая из РФ Алла Пугачёва почти не высказывалась о политике, однако недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого некогда любимую в нашей стране певицу потребовали признать иностранным агентом, о начале соответствующей процедуры стало известно 27 марта. По некоторым данным, иноагентский статус артистка может получить аккурат к юбилею: 15 апреля Пугачёвой должно исполниться 75 лет.

Александр Юнашев
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