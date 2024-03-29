"Бросила душу в ад": Талызина предрекла Пугачёвой горькую участь и без статуса иноагента

Актриса Валентина Талызина считает, что певица Алла Пугачёва после острых заявлений про Россию лишилась любви поклонников, которые боготворили её на родине. В беседе с сайтом MK.Ru она отметила, что присвоить исполнительнице "Миллиона алых роз" статус иноагента будет справедливым решением, потому что Пугачёва наговорила так много, что такое прощать нельзя.

"Алла Пугачёва молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые её здесь боготворили! Она лишилась такой любви поклонников, которые помнят её. Да, она сейчас уже не поёт. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас её песни. Что я могу сказать? Дура!" — отметила артистка.