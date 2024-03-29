"Бросила душу в ад": Талызина предрекла Пугачёвой горькую участь и без статуса иноагента
Талызина считает, что Пугачёва полностью заслуживает статус иноагента
Валентина Талызина / Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Life.ru / Александр Арутюнов
Актриса Валентина Талызина считает, что певица Алла Пугачёва после острых заявлений про Россию лишилась любви поклонников, которые боготворили её на родине. В беседе с сайтом MK.Ru она отметила, что присвоить исполнительнице "Миллиона алых роз" статус иноагента будет справедливым решением, потому что Пугачёва наговорила так много, что такое прощать нельзя.
"Алла Пугачёва молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые её здесь боготворили! Она лишилась такой любви поклонников, которые помнят её. Да, она сейчас уже не поёт. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас её песни. Что я могу сказать? Дура!" — отметила артистка.
По её словам, за рубежом Пугачёва долго не продержится, захочет обратно в Россию. Она отметила, что певица совершила главную ошибку своей жизни, "бросив душу в ад".
Напомним, после начала СВО уехавшая из РФ Алла Пугачёва почти не высказывалась о политике, но недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иностранным агентом, о начале такой процедуры стало известно 27 марта. Уточняется, что новый статус артистка может получить 15 апреля, прямо к 75-летнему юбилею.