Россиянам назвали лучший суп для жаркого дня, и это не окрошка Эксперт Лялина: Хранить свекольник дольше 24 часов не стоит 29 мая, 09:28 Жара — это пора холодных супов. Обложка © Freepik.com / wayhomestudio

Жара — это пора холодных супов. Один из самых популярных — свекольник. Он освежит в жару, насытит витаминами и микроэлементами, а также разгрузит наш организм — ведь свёклу "любят" наши печень и кишечник. О пользе этого блюда Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, в состав свёклы входят микроэлементы фтор, фосфор, магний, марганец, цинк, медь, калий, железо, йод, а также витамины группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ.

Но главное — свёкла препятствует возникновению анемии, так как восполняет дефицит железа. Фолиевая кислота в составе свёклы помогает при заболеваниях, связанных с нервной системой, способствует полноценному развитию плода во время беременности. Бетаин предупреждает интоксикацию печени и лечит её, а также препятствует развитию гипертонии. Свёкла — рекордсмен по наличию пектина, она чистит наш кишечник. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Традиционный свекольник — свёкла, огурец, зелень, это самый низкокалорийный суп, всего 35 ккал, поэтому он полезен при ожирении или для снижения веса. Свёклу для свекольника лучше запекать, гликемический индекс у неё меньше, чем у отварной. А вместо бульона можно использовать кефир, советует Лялина.

Этот суп разрешено есть всем, даже маленьким детям. Но хранить его дольше 24 часов не стоит — чтобы быть полезным, он должен быть свежим. С осторожностью свекольник нужно употреблять людям с низким давлением, а также при остеопорозе, так как корнеплод способен выводить кальций из костей. Во всём нужна мера, употребление свекольника два раза в день вполне достаточно, предупредила эксперт.

А ранее Life.ru рассказывал про другой любимый многими россиянами холодный суп. Врачи советуют заправлять окрошку всё же кефиром: молочнокислые бактерии, содержащиеся в нём, необходимы кишечнику и важны не только для стройной фигуры, но и для профилактики хронического воспаления.

Авторы Андрей Горяничев