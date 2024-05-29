Названы 6 продуктов, за которые ЖКТ скажет вам спасибо не только в Дeнь здopoвoгo пищeвapeния Врач Якушева: Топинамбур — лучший продукт для здорового пищеварения 29 мая, 06:00 29 мая отмечается Вceмиpный дeнь здopoвoгo пищeвapeния. Обложка © Freepik.com/onlyyouqj

29 мая отмечается Вceмиpный дeнь здopoвoгo пищeвapeния. Проблемы с ЖКТ сильно бьют по общему состоянию организма и качеству жизни, поэтому в этот праздник Life.ru попросил врача-гастроэнтеролога консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Елену Якушеву назвать продукты, которые помогут наладить пищеварение.

Инжир

Инжир — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья организма. Для ежедневного стула важную роль играют два его компонента — пектины и клетчатка. Инжир можно включать в рацион даже детям и беременным женщинам.

Мандарины

Фосфор, который содержится в мандаринах, нормализует работу ЖКТ и кислотно-щелочной баланс, а ещё помогает организму усваивать целый ряд микронутриентов, в частности кальций и витамины группы В, поступающие из других продуктов, отмечает Якушева.

Плоды мандарина в больших количествах содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку (пектин). Первая является пребиотиком, стимулирующим рост популяции полезных бактерий, улучшающих пищеварение и восстанавливающих микрофлору желудочно-кишечного тракта, а вторая помогает кишечнику лучше усваивать другие питательные вещества. Елена Якушева Врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. академика Б. В. Петровского

Брокколи

Брокколи содержит большое количество питательных веществ, включая клетчатку, витамин С, витамин К, железо и калий. Кроме того, в ней больше белка, чем в большинстве других овощей. Брокколи можно употреблять как в сыром, так и в варёном виде. Эта капуста богата многими растительными соединениями, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Наиболее известным и изученным травяным соединением из имеющихся в брокколи является сульфорафан, которому придаётся большое значение из-за возможной защиты от некоторых видов рака.

Тыква

Тыква — отличный источник пищевых волокон, которые необходимы нам ежедневно, а также других важных питательных веществ. Её можно приготовить множеством способов: сварить, запечь, сделать пюре или ризотто. Возможности безграничны, а польза для здоровья огромна, подчёркивает врач. Тыква — отличный источник каротиноидов, которые организм превращает в активную форму витамина А, обеспечивающего нормальное функционирование иммунной системы, а также здоровье кожи и глаз.

Свёкла

В составе корнеплода содержится практически весь набор витаминов и минеральных веществ. Для поддержания здорового пищеварения особенно актуальны липотропные соединения — бетаин и бетанин. Они принимают активное участие в жировом обмене и улучшают деятельность клеток печени. Свёкла богата клетчаткой, которая является пищей для полезной микрофлоры кишечника. Она же активизирует выделение пищеварительных соков, облегчая передвижение пищи по пищеварительному тракту. Также овощ обладает антисептическим действием и имеет лёгкий слабительный эффект.

Топинамбур

Клубни топинамбура содержат в себе лучшее, что может дать нам природа для здорового пищеварения. Благодаря уникальному составу топинамбур прекрасно влияет на обмен веществ, активизирует выделение желчи и ферментов поджелудочной железы. Водорастворимая клетчатка и пищевые волокна, входящие в его состав, способствуют очищению внутренней поверхности кишечника, предупреждают запоры, снижают уровень холестерина, уменьшают риск развития желчнокаменной болезни. Топинамбур способен снижать выраженность тошноты, останавливать рвоту, а ещё он избавляет от изжоги и убирает горький привкус во рту.

А ранее Life.ru рассказывал про самый полезный овощ. По оценке врачей, это нелюбимая многими капуста брокколи. Однако в 100 граммах этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и К.

Авторы Андрей Горяничев