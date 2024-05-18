Врач поставил точку в вопросе, какие овощи, фрукты и мясо требуют обязательного мытья

Фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть под проточной водой, заявил порталу "Страсти" ведущий эксперт, глава группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, это касается и плодов с несъедобной кожурой вроде бананов, мандаринов, арбузов и дынь. На внешнем слое могут быть болезнетворные бактерии, которые при чистке фрукта рискуют попасть на мякоть. А листовую зелень вроде укропа, петрушки или зелёного лука нужно мыть не только перед тем, как их есть, но и до того, как положить в холодильник.

"Зелень и свежие овощи-фрукты — излюбленная среда обитания кишечной палочки. Остатки земли и грунта должны быть тщательно смыты с листьев зелени. Даже зелень, на упаковке которой есть отметка "готово к употреблению", совсем нелишне сполоснуть проточной водой", — пояснил Лебедев.

Сырую рыбу мыть не нужно, так как все возможные патогены уничтожатся после термической обработки. Достаточно слегка ополоснуть её. А вот моллюсков нужно тщательно промывать, ведь в них могут остаться песок и осколки раковин. Мясо промыть от бактерий практически невозможно, однако, как и в случае с рыбой, достаточно термической обработки. Курицу эксперт посоветовал вообще не мыть, чтобы избежать перекрёстного заражения при приготовлении продуктов на тех же поверхностях.

А вот яйца, особенно утиные и гусиные, нужно обязательно мыть под проточной водой. Ведь на их скорлупе может находиться сальмонелла. Важно это делать перед приготовлением, а не заранее, иначе повредится кутикула — защитная плёнка на скорлупе, что позволит сальмонелле легко проникнуть внутрь. Если у яйца повреждена скорлупа, его нужно отваривать как минимум 15 минут.

Опасные микроорганизмы могут находиться и на упаковках различных продуктов питания. Чаще всего причиной становятся грязные руки. Но среда для размножения там неподходящая, поэтому концентрация патогенов невысокая и она не способна заразить человека. Поэтому смысла обрабатывать антисептиком упаковки нет. Однако банку консервов перед употреблением вымыть будет нелишним, добавил эксперт. Лебедев посоветовал в первую очередь помнить о себе, соблюдая правила личной гигиены.

Если же отравление организма уже произошло, специалист советует до визита врача выпить любой энтеросорбент вроде активированного угля и больше пить. Остальное, включая приём лекарств, — только по назначению врача.