Нарушилась работа почек: Подмосковные медики спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами

Медики скорой помощи доставили 64-летнего пациента в больницу в Долгопрудном (Московская область). У мужчины были приступы рвоты, головокружение, частый жидкий стул, сильная слабость и низкое артериальное давление. Специалисты отправили его на обследование, после чего обнаружили у пациента сальмонеллёз — сильнейшую кишечную инфекцию, из-за которой нарушилась работа почек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как выяснилось, отравление у мужчины наступило после употребления сырых яиц. Пациент в тяжёлом состоянии был доставлен в отделение реанимации.

"Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови — гемодиализа. Пациенту была проведена интенсивная комплексная дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами", — подчеркнула врач-нефролог, заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.

К счастью, инфекционисты, нефрологи, реаниматологи и терапевты спасли пенсионера. В настоящее время его жизни ничего не угрожает — функция почек полностью восстановлена. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.