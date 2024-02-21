Нарушилась работа почек: Подмосковные медики спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами
В Подмосковье врачи спасли мужчину с сальмонеллёзом из-за употребления сырых яиц
Медики скорой помощи доставили 64-летнего пациента в больницу в Долгопрудном (Московская область). У мужчины были приступы рвоты, головокружение, частый жидкий стул, сильная слабость и низкое артериальное давление. Специалисты отправили его на обследование, после чего обнаружили у пациента сальмонеллёз — сильнейшую кишечную инфекцию, из-за которой нарушилась работа почек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как выяснилось, отравление у мужчины наступило после употребления сырых яиц. Пациент в тяжёлом состоянии был доставлен в отделение реанимации.
"Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови — гемодиализа. Пациенту была проведена интенсивная комплексная дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами", — подчеркнула врач-нефролог, заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.
К счастью, инфекционисты, нефрологи, реаниматологи и терапевты спасли пенсионера. В настоящее время его жизни ничего не угрожает — функция почек полностью восстановлена. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
А ранее Life.ru рассказывал, что московские врачи спасли мужчину с картофелем в заднем проходе. Изначально скорая привезла пациента с обострением геморроя, однако во время осмотра специалисты увидели сюрприз в виде 15-сантиметрового корнеплода в прямой кишке.
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