Инфекционист рассказал, сколько секунд минимум нужно мыть руки
Инфекционист Неронов: Мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд
Мыть руки следует не менее 30 секунд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вопросы гигиены особенно остро проявляются в современном мире, так как люди регулярно в общественных местах касаются разных бактерий. Правильное мытьё рук предполагает использование мыла и тёплой проточной воды в течение не менее 30-40 секунд, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
"Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п. ", — сказал Неронов в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, перед мытьём следует снять все украшения и закатать рукава. Затем руки нужно намочить, нанести на них мыло и тщательно обработать все части кисти и пальцы, а также область между пальцев. После этого необходимо смыть мыло проточной водой и полностью вытереть руки полотенцем.
Если возможность вымыть руки нет, эксперт советует использовать влажные антисептические салфетки. Они стерильности не гарантируют, но по крайней мере минимизируют риск инфицирования.
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