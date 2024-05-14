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14 мая, 12:49

Инфекционист рассказал, сколько секунд минимум нужно мыть руки

Инфекционист Неронов: Мытьё рук должно длиться не менее 30-40 секунд

Мыть руки следует не менее 30 секунд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мыть руки следует не менее 30 секунд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вопросы гигиены особенно остро проявляются в современном мире, так как люди регулярно в общественных местах касаются разных бактерий. Правильное мытьё рук предполагает использование мыла и тёплой проточной воды в течение не менее 30-40 секунд, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, уборки и т. п. ", — сказал Неронов в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, перед мытьём следует снять все украшения и закатать рукава. Затем руки нужно намочить, нанести на них мыло и тщательно обработать все части кисти и пальцы, а также область между пальцев. После этого необходимо смыть мыло проточной водой и полностью вытереть руки полотенцем.

Если возможность вымыть руки нет, эксперт советует использовать влажные антисептические салфетки. Они стерильности не гарантируют, но по крайней мере минимизируют риск инфицирования.

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Мирон Сидоров
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