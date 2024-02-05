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Россиян научили правильно мыть руки, чтобы не подхватить ОРВИ

Врач Ненастина объяснила, что мыть руки для защиты от ОРВИ нужно более 20 секунд

5 февраля, 13:42
Намыливать руки нужно 20 секунд. Обложка © Freepik

Намыливать руки нужно 20 секунд. Обложка © Freepik

Чтобы не подхватить инфекцию, нужно мыть руки мылом как минимум 20 секунд, при этом процедура вовсе не заменяет обработку кожи антисептиком. Об этом рассказала NEWS.ru эпидемиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Ольга Ненастина.

"Мыть руки правильно — значит обязательно использовать мыло. Любое — кусковое или жидкое: растирая мыльный состав не менее 20 секунд, потом промыть руки под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов", — поделилась она.

Медик посоветовала намыливать не только ладони, но и тщательно промывать участки между пальцами и запястья. Также врач подчеркнула, что дополнительно можно обработать поверхность кожи антисептиком, последний вовсе не заменяет мыло, как полагает большинство.

Биолог объяснил, при каких условиях мыло может испачкать руки, а не отмыть
Биолог объяснил, при каких условиях мыло может испачкать руки, а не отмыть

Ранее Life.ru писал, что защитить от простуд и ОРВИ помогут куриный бульон, чеснок, морковь, имбирь. Хотя эти продукты и блюда из них не убьют вирусы в организме, но обязательно придадут сил для борьбы с болезнью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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