Эти 8 гениальных лайфхаков с хозяйственным мылом из СССР упростят жизнь хозяек и сегодня

Хозяйственное мыло в Советском Союзе было в доме практически у каждой семьи. Многие современные домохозяйки от него отказались, и очень зря. У этого предмета быта было много положительных свойств. Основное преимущество хозяйственного мыла времён СССР в том, что оно создавалось без отдушек и различных красителей. Также оно лучше очищало кожу от микробов, поскольку его показатель pH (кислотность) был высоким. По этой же причине мыло могло использоваться и для бытовых задач. Как моющее средство использовали в Советском Союзе, чтобы облегчить себе жизнь?

1. Утепляли окна мылом

С помощью хозяйственного мыла в СССР утепляли квартиру изнутри. Фото © ТАСС / Мстислав Тур

С помощью хозяйственного мыла в СССР можно было быстро и просто утеплить квартиру. Для этого использовался особый лайфхак. Домохозяйки разрывали ткань, опускали её в раствор воды и хозяйственного мыла, а затем клеили на щели в окнах. В результате в помещение попадало меньше холодного воздуха.

2. Защищали руки во время работы с краской и маслом

Ещё один лайфхак из СССР: хозяйственное мыло отлично защищало кожу от различных видов масла, а также краски. Ладони тщательно намыливали и потом давали высохнуть. После этого на коже образовывалась плёнка, которая могла обезопасить пальцы от въедливых пятен масла.

3. Обрабатывали ногти для работы с землёй

Моющее хозяйственное мыло СССР защищало ногти садоводов от грязи. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Интересный способ использования мыла в СССР придумали садоводы и дачники. Люди натирали им ногти, чтобы мыло попало под них. После этого можно было безопасно обрабатывать землю. Грязь под ногти не попадала, и чистить их после этого было проще.

4. Хозяйственным мылом в СССР очищали стёкла и зеркала

Хозяйственное мыло во времена СССР было универсальным средством. Его использовали даже в быту. Например, чтобы очистить стёкла, достаточно было натереть их с помощью смоченного в воде мыла. Если протереть стекло или зеркало через несколько минут, то оно становилось чистым.

5. Хозяйственным мылом в СССР защищали растения

С помощью хозяйственного мыла в СССР дачники придумали защищать растения от вредителей. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Мыла очень боялись различные вредители. Поэтому дачники придумали из него создавать специальный водный раствор, а затем обрабатывать им растения. После этого любой цветок был защищён — к нему не приближались ни муравьи, ни клещи.

Перед походом на природу люди тоже натирали кожу с помощью хозяйственного мыла. Так они отпугивали от себя клещей и других жуков.

6. Использовали для придания себе красоты

С помощью хозяйственного мыла советские женщины иногда мыли голову. Благодаря ему на волосах образовывалась специальная плёнка. После этого их было довольно легко накручивать с помощью бигуди. К тому же такая укладка спокойно могла продержаться несколько часов. Лак был не нужен. В остальных случаях для мытья волос, естественно, использовался шампунь.

7. Борьба с прыщами с помощью хозяйственного мыла

Моющее хозяйственное мыло СССР помогало побороть акне. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Хозяйственное мыло отлично помогало людям с проблемной кожей. Его использовали в СССР как альтернативу классическим косметическим средствам. Вечером мужчины и женщины умывались сначала водой, а затем наносили на лицо мыло. Достаточно было смыть его через несколько минут, и кожа становилась чистой.

8. Советский лайфхак для омоложения

Хозяйственное мыло использовалось для визуального омоложения. Многие советские домохозяйки наносили его на лицо и не смывали на протяжении 10–15 минут. Кожа значительно стягивалась, и женщина выглядела чуть моложе. Эффективность такого способа "омолодиться", конечно, спорная, но в те времена других процедур, сдерживающих визуальное старение, не было.