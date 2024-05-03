Представители каких профессий в СССР жировали с самой высокой зарплатой

Многие люди, жившие в Советском Союзе, хвалят его за высокую зарплату. Дело в том, что в 1986 году, перед развалом, средняя зарплата по стране составляла 202 рубля. На эти деньги можно было оплачивать квартиру, покупать продукты, одежду и в целом себе ни в чём особо не отказывать. Но были и те, кто жил более богато.

Представителям каких профессий в СССР платили больше всех в период с 1986 года и до развала СССР?

1. Бурильщики, ремонтники скважин

Какие профессии в СССР особенно ценились? Буровики и шахтёры. Фото © ТАСС / Николай Кузнецов

Довольно высокая зарплата в СССР была у буровиков. В среднем за месяц по стране они зарабатывали 408 рублей. На размер вознаграждения влиял и регион работы. Например, те, кто работал в Ненецком национальном округе (он тогда назывался так), получали до 1,4 тысячи рублей. На юге СССР средняя зарплата была ниже. Например, помощник бурильщика, работавший в Краснодаре и его окрестностях, получал всего 280 рублей.

Неплохая заработная плата в СССР была у операторов пятого разряда по подземному ремонту скважин. Им в среднем по стране платили около 432 рублей.

2. Шахтёры и представители смежных профессий

В 1986 году высокая советская зарплата была у шахтёров и всех, кто так или иначе связан с этой профессией. Так, проходчику пятого разряда платили от 400 до 500 рублей. Горнорабочий очистного забоя получал 440 рублей. Машинист шестого разряда горных вымоечных машин — 491 рубль.

3. Профессии в СССР, представителям которых приходилось много работать руками

Высокая советская зарплата была у тех, кто работал руками в тяжёлых условиях. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Довольно высокая зарплата в эпоху СССР была и у сварщиков. На предприятиях они зарабатывали от 269 до 302 рублей в месяц. Конечный размер зарплаты зависел от разряда и престижности предприятия.

В почёте были сталевары. Специалистам седьмого разряда платили 417 рублей, горновым — от 300 до 372 рублей, машинистам крана, трудившимся на металлургических заводах, — около 329 рублей.

4. Руководители на заводах

Во времена СССР ценились и люди, занимавшие руководящие должности. Так, начальники цехов на металлургическом заводе "Электросталь" получали в среднем около 500 рублей. Директорам платили больше — от 800 до 1000 рублей. Руководители менее известных предприятий получали в среднем 400–500 рублей. Начальникам цехов платили 300–350 рублей.

5. Представители советских профессий, занятые в нефтедобыче

Какая зарплата в СССР была у тех, кто занят в сфере добычи нефти? Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Высокой советской зарплатой могли похвастаться и те, кто работал в сфере добычи нефти. Но большие деньги получали не все, а лишь представители некоторых специальностей.

Так, рядовые геологи, экономисты и бухгалтеры, трудоустроенные в нефтедобывающих организациях, получали от 140 до 180 рублей в месяц. Инженерам платили уже больше — от 230 до 270 рублей. Главный механик мог рассчитывать на 320 рублей. Директору предприятия платили 400 рублей.

6. Работники Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

Высокая зарплата в СССР была практически у всех, кто работал на БАМе. Водители бульдозеров получали по 1,2 тысячи рублей, грузовиков — от 500 до 800 рублей, строители — 600 рублей.

Довольно много получали военные, служившие на Байкало-Амурской магистрали. Прапорщикам платили 350 рублей, старшинам — 400, командирам взводов — 520, командирам батальонов — 600. Также год службы на БАМе шёл за два.

Кто много зарабатывал до Великой Отечественной войны, в 1940 году

Советская зарплата в довоенный период была очень высокой. Цифры вас поразят. Фото © Валентин Соболев

Довольно высокая средняя зарплата в СССР была и в 1940 году. Она составляла около 339 рублей в месяц. Больше получали представители следующих профессий: работники тяжёлой промышленности — 490 рублей в месяц;

сотрудники рыбного промысла — 563 рубля;

инженеры-строители — около 527 рублей;

начальники цехов — 600–700 рублей;

военные — от 550 до 3,2 тысячи рублей в зависимости от звания;

сотрудники НКВД — от 500 до 18 тысяч рублей в зависимости от звания и разряда;

учёные — от 1,1 до 1,5 тысячи рублей;

чиновники, дипломаты и министры — от 500 рублей до 5 тысяч в месяц.