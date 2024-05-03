Металлический крюк вонзился в череп петербуржца и едва не превратил его в овощ

В Санкт-Петербурге врачи Елизаветинской больницы спасли жизнь мужчине, вытащив из его черепа металлический крюк. Как сообщает SHOT, операция длилась целых три часа.

По данным телеграм-канала, несчастный случай произошёл, когда 34-летний Никита решил помочь другу с буксировкой машины. В какой-то момент буксировочный трос оторвался, а металлический крюк отскочил и вонзился мужчине в голову. Никиту экстренно увезли в больницу, у него уже началось нарушение речи и двигательных функций. Медлить было нельзя, поэтому медики сразу же приступили к операции. В ходе хирургического вмешательства пациенту удалили часть костной ткани, провели трепанацию и достали крюк из черепа.

Металлический крюк в черепе петербуржца. Фото © Telegram / SHOT

Сложная операция, к счастью, прошла успешно. Сейчас Никита чувствует себя хорошо, впереди его ожидает реабилитация.

Пострадавший петербуржец Никита, из черепа которого врачи вытащили металлический крюк. Фото © Telegram / SHOT