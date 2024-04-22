Мужчина с отвёрткой в черепе чудом выжил благодаря врачам Врачи из Башкирии спасли мужчину, которому воткнули отвёртку в голову 22 апреля, 11:38 В Башкирии врачи спасли мужчину с отвёрткой в голове. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Башкирские врачи спасли жизнь 44-летнему мужчине, который получил удар отвёрткой в голову во время бытового конфликта. Об этом рассказал в телеграм-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Пациента доставили в больницу города Кумертау в крайне тяжёлом состоянии, отвёртка торчала у него из затылка. Мужчину спасло от моментальной гибели то, что инструмент не задел крупные сосуды, снабжающие кровью мозг. Врачи приняли решение о трепанации черепа для удаления застрявшего предмета.

"Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", — уточнил министр.

Операция длилась около часа и завершилась удачно. Отвёртку удалось извлечь из головы пациента. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и продолжит лечение в травматологическом отделении.

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Авторы Татьяна Миссуми