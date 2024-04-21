Врачи в Петербурге спасли 17-летнюю девушку с редкой аномалией мозга
В Петербурге врачи прооперировали девушку с редкой патологией головного мозга
В Петербурге врачи прооперировали девушку с редкой патологией головного мозга. Обложка © Telegram / Комздрав СПб
В первой детской городской больнице Санкт-Петербурга врачи спасли жизнь молодой девушке с редкой формой патологии головного мозга, которая приводит к эпилепсии. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по здравоохранению Северной столицы.
В Петербурге врачи прооперировали девушку с редкой патологией головного мозга. Фото © Telegram / Комздрав СПб
С регулярными приступами эпилепсии поступила 17-летняя пациентка в центр на Авангардной. После нескольких МРТ головного мозга нейрохирурги выявили редкую патологию. Девушке диагностировали височное базальное энцефалоцеле — это врождённое заболевание, вариант "скрытой" мозговой грыжи, приводящее к приступам эпилепсии, которые не поддаются медикаментозному лечению. Выяснилось, что это редкая аномалия, в мире известно только примерно 40 таких случаев.
"Семья девочки выбрала хирургическое лечение. При этом виде лечения достигаются хорошие долгосрочные результаты контроля эпилептических приступов, и более 75% пациентов излечиваются от них в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Операция прошла успешно, самочувствие пациентки стабильное. Теперь девушка готовится к скорой выписке и возвращению к повседневной жизни.
Ранее девочка с "маской Бэтмена" на лице перенесла первую операцию в Петербурге. Вмешательство продлилось два часа, были имплантированы специальные тканевые экспандеры для расширения здоровой кожи, позднее их уберут и сделают пластику, чтобы малышка смогла спать с закрытыми глазами. Напомним, у Луны Феннер из США врождённый меланоцитарный невус, оставивший на её лице огромное родимое пятно. В 2019 году, узнав историю девочки, хирург из Краснодара Павел Попов предложил взяться за её лечение, и уже в октябре ребёнку сделали первую операцию в России. А осенью 2021 года врачи завершили главные этапы процесса лечения, и Луна смогла вернуться домой.