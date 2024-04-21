Врачи в Петербурге спасли 17-летнюю девушку с редкой аномалией мозга

В первой детской городской больнице Санкт-Петербурга врачи спасли жизнь молодой девушке с редкой формой патологии головного мозга, которая приводит к эпилепсии. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по здравоохранению Северной столицы.

В Петербурге врачи прооперировали девушку с редкой патологией головного мозга. Фото © Telegram / Комздрав СПб

С регулярными приступами эпилепсии поступила 17-летняя пациентка в центр на Авангардной. После нескольких МРТ головного мозга нейрохирурги выявили редкую патологию. Девушке диагностировали височное базальное энцефалоцеле — это врождённое заболевание, вариант "скрытой" мозговой грыжи, приводящее к приступам эпилепсии, которые не поддаются медикаментозному лечению. Выяснилось, что это редкая аномалия, в мире известно только примерно 40 таких случаев.

"Семья девочки выбрала хирургическое лечение. При этом виде лечения достигаются хорошие долгосрочные результаты контроля эпилептических приступов, и более 75% пациентов излечиваются от них в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.