Девочка с "маской Бэтмена" на лице перенесла первую операцию в Петербурге

Американская девочка Луна Феннер с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмена" перенесла первую операцию в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, вмешательство продлилось два часа, девочке имплантировали специальные тканевые экспандеры для расширения здоровой кожи, позднее их уберут и сделают пластику, чтобы она смогла спать с закрытыми глазами.

Ребёнка ждёт ещё девять хирургических вмешательств, которые обойдутся её родителям в сумму около 3,5 миллиона рублей, а сегодня они отдали около миллиона рублей. К российским специалистам семья обратилась из-за их профессионализма и дороговизны подобных операций в США и Израиле.

К слову, подготовка продлилась дольше самой операции: девочке сделали красивую причёску и взяли у неё анализы. Следующее вмешательство планируется провести в июне. Семья уже успела погулять по Северной столице и призналась, что замёрзла после тёплой Флориды. Правда, Феннеры предусмотрительно взяли с собой куртки, свитеры и шапки.