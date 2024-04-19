Девочка с "маской Бэтмена" на лице перенесла первую операцию в Петербурге
Американская девочка Луна Феннер с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмена" перенесла первую операцию в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, вмешательство продлилось два часа, девочке имплантировали специальные тканевые экспандеры для расширения здоровой кожи, позднее их уберут и сделают пластику, чтобы она смогла спать с закрытыми глазами.
Ребёнка ждёт ещё девять хирургических вмешательств, которые обойдутся её родителям в сумму около 3,5 миллиона рублей, а сегодня они отдали около миллиона рублей. К российским специалистам семья обратилась из-за их профессионализма и дороговизны подобных операций в США и Израиле.
К слову, подготовка продлилась дольше самой операции: девочке сделали красивую причёску и взяли у неё анализы. Следующее вмешательство планируется провести в июне. Семья уже успела погулять по Северной столице и призналась, что замёрзла после тёплой Флориды. Правда, Феннеры предусмотрительно взяли с собой куртки, свитеры и шапки.
Луна Феннер после операции в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT
Напомним, Луна Феннер из США больна врождённым меланоцитарным невусом, оставившем на её лице огромное родимое пятно, позднее прозванное "маской Бэтмена". В 2019 году, узнав историю девочки, хирург из Краснодара Павел Попов предложил взяться за её лечение, и уже в октябре ребёнку сделали первую операцию в России. А осенью 2021 года врачи завершили главные этапы процесса лечения Луны, и она смогла вернуться домой. Весной 2023 года семья объявила, что вернётся в РФ для лечения последствий вмешательства, однако с этим возникли трудности. Вместе с тем буквально на днях стало известно, что Луна и её родители всё же приехали в Петербург.